Médico señalado de violar sexualmente a una haitiana en SFM da su versión sobre el hecho

Negó los hechos y rechazó las acusaciones en su contra. El ginecólogo Wilber Polanco Sanz, detenido por supuestamente haber violado sexualmente a una haitiana, dio su versión sobre el hecho por el que lo imputan en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

"Me he dedicado tres años a trabajar allá. Allá han ido pacientes extranjeros que uno lo que hace es que lo ayuda", aseveró el doctor. Añadió que cuando la dama fue atendida por él "no vio hasta que se terminó el estudio", al referirse que se tapó los ojos y luego llegaron los señalamientos en su contra.

Medios de esa demarcación cibaeña indican que, según versiones extraoficiales, la haitiana, de 20 años, acudió al centro de salud para realizarse una consulta ginecológica, debido a la sospecha de un embarazo.

Afirmaron que el médico procedió a practicarle una ecografía; sin embargo, durante el procedimiento la situación tomó un rumbo distinto cuando supuestamente el galeno le pidió que se recostara en la camilla y, bajo el alegato del examen médico, le cubrió el rostro.

De su lado, la víctima, que reside en el municipio de Pimental, alega que el referido galeno trató de silenciarla, destacando que este la habría amenazado con denunciarla ante las autoridades de Migración si esta llevaba a cabo su denuncia.

Sin embargo, y a pesar de las amenazas, la joven decidió presentar querella formal. “Yo quiero que él pague por lo que me hizo, porque un doctor no puede hacerle eso a una gente que viene a buscar salud”, expresó con lágrimas en los ojos la joven denunciante.