Luis Abinader inaugura Festival Procigar 2026

El presidente Luis Abinader inauguró este miércoles el XVIII Festival Procigar 2026, la plataforma internacional más relevante de la industria dominicana del cigarro premium, que reúne a productores, master blenders, distribuidores y aficionados procedentes de más de 40 países, consolidando el posicionamiento global del tabaco dominicano y su impacto en la economía nacional.

El jefe de Estado participó en la primera gran noche del festival, reafirmando el respaldo del Gobierno a un sector estratégico para la economía nacional por su impacto en la generación de empleos, el fortalecimiento de las exportaciones y el dinamismo de las zonas francas y comunidades productoras vinculadas al tabaco.

La participación del mandatario en la apertura oficial resaltó el valor de esta industria como sello de calidad dominicana ante el mundo, así como su aporte al desarrollo de la región del Cibao, donde convergen tradición, inversión, innovación y cultura productiva.

En el marco de la apertura, el presidente de Procigar, Litto Gómez, agradeció la presencia del primer mandatario y enfatizó el desarrollo expansivo que ha experimentado esta industria con el respaldo de la gestión gubernamental. Litto Gómez, fundador de La Flor Dominicana, fue electo presidente de la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (Procigar) en junio de 2024, entidad que agrupa a los principales fabricantes de cigarros premium del país.

El festival, organizado por la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (Procigar), se desarrolla como una experiencia exclusiva que combina cercanía con el arte de crear cigarros, entretenimiento y una amplia selección de cigarros premium. A través de esta plataforma, Procigar continúa promoviendo la industria del cigarro dominicano y fortaleciendo su posicionamiento internacional.

Durante estos días, los participantes forman parte de un circuito de visitas simultáneas a fábricas y campos de tabaco de la región, donde conocen de primera mano el proceso que transforma la hoja en piezas de excelencia. La agenda integra, además, experiencias culturales y recorridos que resaltan los atractivos de la República Dominicana, conectando tradición, turismo e industria. Cada jornada culmina con una gran cena en la que alrededor de mil invitados nacionales e internacionales celebran la calidad del tabaco dominicano.

La cena de bienvenida marcó oficialmente el inicio de la agenda social del festival y, este año, estuvo inspirada en el cacao como hilo conductor de la experiencia, presente en la propuesta gastronómica, postres, licores y detalles de ambientación. En un ambiente cuidadosamente diseñado, la velada simbolizó el reencuentro de los apasionados del cigarro que cada año se dan cita en Santiago de los Caballeros, así como la bienvenida a los participantes que se integran por primera vez.

Con este inicio, el Festival Procigar 2026 reafirma su alcance internacional y consolida a la República Dominicana como referencia mundial en la producción de cigarros premium, en una edición que comenzó con el respaldo institucional del presidente Luis Abinader, en reconocimiento a un sector que aporta valor, empleo y prestigio al país.

Estuvieron presentes el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Yayo Sanz Lovatón; la gobernadora provincial, Rosa Santos; el alcalde, Ulises Rodríguez; y el director del Instituto del Tabaco (Intabaco), Iván Hernández Guzmán, junto a invitados nacionales e internacionales.