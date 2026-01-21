Descubre cómo Santiago se convertirá en un destino turístico inteligente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España. — En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Santiago de los Caballeros se presentó ante el mercado internacional como un destino con propósito, enfocado en generar valor económico, social, cultural y ambiental, durante un acto encabezado por el ministro de Turismo, David Collado, junto a Visit Santiago, con anuncios realizados por Manuel Estrella, José Clase y Melany Rodríguez González.

Durante la presentación, Visit Santiago anunció oficialmente que en 2026 la ciudad iniciará el proceso de certificación como Destino Turístico Inteligente (DTI), en colaboración con SEGITTUR, con el impulso del Ministerio de Turismo y la Alcaldía de Santiago, alineando al destino con estándares internacionales en planificación, accesibilidad, gobernanza e innovación.

Santiago, referente de alianza público-privada

En su intervención, el ministro David Collado destacó a Santiago como un modelo exitoso de alianza público-privada, resaltando el trabajo articulado que se ha desarrollado a través del Santiago Turístico Bureau y Visit Santiago. Señaló que esta sinergia ha permitido estructurar una visión compartida de desarrollo turístico, con proyectos concretos, continuidad institucional y una clara orientación a resultados.

Como parte de esta visión estratégica, se destacaron tres proyectos clave que fortalecen la oferta de Santiago como ciudad destino:

• La intervención integral del Monumento a los Héroes de la Restauración, ejecutada con fondos del Ministerio de Turismo.

• La creación de un nuevo museo dedicado a la historia y tradiciones de Santiago, que ampliará el circuito cultural urbano.

• El desarrollo de un Visitor Center, concebido como punto de bienvenida e información para los visitantes.

A estas iniciativas se suman la consolidación del Festival Procigar, el evento de cigarro premium más importante del mundo en su categoría, y la participación de la ciudad como co-sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, reforzando su proyección internacional.

En el acto también se presentó la primera edición de la revista Visitando Santiago, una publicación que recoge la visión integral del destino: su cultura viva, el crecimiento del turismo de salud y deportivo, los avances en conectividad, la expansión hotelera y los nuevos espacios para eventos, como complemento de la plataforma digital visitsantiago.do.

Conectividad aérea, pilar del posicionamiento internacional

En materia de conectividad aérea, se anunció la ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao, que actualmente reporta un movimiento de 2.5 millones de pasajeros. Con la construcción de la nueva terminal, se proyecta un incremento de capacidad que permitirá alcanzar hasta 5 millones de pasajeros.

Asimismo, se informó la incorporación de un tercer vuelo de Air Europa, fortaleciendo la conectividad directa de Santiago con Europa, y el inicio de los vuelos de Copa Airlines, que desde enero enlazarán a la ciudad con Centroamérica y Suramérica, consolidando a Santiago como un nodo estratégico de conexión regional.

El acto cerró con un mensaje del ministro David Collado sobre la importancia de hacer turismo desde el amor, como motor para crear experiencias auténticas, capaces de emocionar y dejar huella en quienes visitan la República Dominicana.

Con estos anuncios, Santiago reafirma su posicionamiento como un destino urbano emergente en América Latina, preparado para recibir al mundo con visión, sostenibilidad, conectividad y una sólida articulación público-privada.