Luis Abinader: instalación de hub de Google fortalecerá la educación y la innovación tecnológica

El presidente Luis Abinader destacó este sábado la importancia del acceso a herramientas digitales para los jóvenes, resaltando la instalación de un hub digital de Google en el país que fortalecerá la educación, la innovación tecnológica y generará empleos especializados en la República Dominicana.

Durante un encuentro con estudiantes de liceos públicos y colegios privados en el Liceo José María Serra, el mandatario dijo que con esta iniciativa del hub tecnológico de Google fomentará el pensamiento crítico, la creatividad y la preparación para un mercado laboral cada vez más competitivo y globalizado.

El jefe de Estado llamó a los jóvenes estudiantes a aprovechar las becas que ofrece el gobierno a través de *Beca Tu Futuro*, tanto a nivel nacional como internacional.También instó a los jóvenes a estudiar inglés, señalando que dominar este idioma amplía sus oportunidades académicas y profesionales en un mundo cada vez más globalizado.

También el gobernante señaló que su gestión sigue transformando y fortaleciendo las infraestructuras educativas, tecnológicas y deportivas, promoviendo la práctica del deporte, la tecnología y el aprendizaje en cualquier circunstancia, con el objetivo de preparar a los jóvenes para los retos académicos y profesionales del siglo XXI.

El mandatario indicó que el Gobierno continúa mejorando las infraestructuras educativas y tecnológicas, incluyendo la construcción de techados escolares, la ampliación de comedores, la dotación de laboratorios de informática y la conversión de liceos en politécnicos, garantizando que los estudiantes cuenten con espacios adecuados para aprender, practicar deporte y desarrollar sus talentos plenamente.

Además, destacó obras específicas en Villa Los Almácigos, como la construcción del liceo en La Ginita, el Caipi, la remodelación del hospital local y centros del Infotep. También expresó la intención de transformar el liceo de arte en un politécnico especializado, resaltando la importancia del sector artístico y musical para el empleo juvenil.

En el encuentro, el presidente resaltó la relevancia de la asignatura de Moral y Cívica, la integridad y la honestidad como pilares fundamentales para la vida profesional y la convivencia en comunidad.

*Estudiantes destacan la educación tecnológica como motor de transformación social*

Emmanuel Gómez, del Politécnico Librado Eugenio Beliar, afirmó que la visita refleja el interés del gobierno por la educación y la preparación tecnológica de la juventud, destacando que el acceso a la tecnología y la innovación son herramientas clave para transformar vidas y formar ciudadanos responsables.

Por su parte, Caoni Tineo Pérez, del Liceo Secundario Pedro Enrique Ureña, agradeció a las autoridades por escuchar a los jóvenes y resaltó que la educación tecnológica permite transformar la nación y ampliar las oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Los estudiantes coincidieron en que la construcción del país requiere del esfuerzo conjunto de la sociedad y el gobierno, y manifestaron su disposición a aprovechar las nuevas herramientas digitales y colaborar activamente en el desarrollo de la República Dominicana.