Los alarmantes hallazgos de estudios científicos realizados a aguas de la presa de Hatillo

Producciones Te lo Explico presentó la segunda entrega de su reportaje especial sobre el embalse de la presa de Hatillo, una investigación periodística realizada por la periodista Nairobi Viloria, creadora del medio y nativa de Cotuí.

El trabajo, difundido a través de Te lo Explico News en YouTube, documenta los resultados de análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua del embalse, con el objetivo de identificar las causas de la coloración verde que ha generado preocupación en la población y en toda la provincia de Sánchez Ramírez.

Principales hallazgos por el IMPA

Los análisis realizados por el Instituto de Microbiología y Parasitología (IMPA) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo revelan un escenario preocupante de contaminación ambiental y sanitaria en el agua de la presa de Hatillo, en Cotuí.

El estudio confirma la presencia significativa de bacterias indicadoras de contaminación fecal, entre ellas: coliformes totales, coliformes fecales, Enterobacter sp y Klebsiella sp, así como detecciones puntuales de Escherichia coli, lo que evidencia el contacto del embalse con residuos humanos y animales, posiblemente provenientes de descargas de aguas residuales, escorrentía agrícola y actividades humanas cercanas.

Los análisis microscópicos identificaron de manera reiterada la presencia de Microcystis sp, una cianobacteria asociada a procesos de eutrofización y conocida por su capacidad de producir microcistinas, toxinas altamente peligrosas para la salud humana y la vida acuática. Este hallazgo explica científicamente la coloración verde del agua observada en el embalse.

El informe técnico también documenta la presencia de microalgas como Desmodermus sp y Staurastrum sp, especies indicadoras de ecosistemas acuáticos con exceso de nutrientes, alta carga orgánica y desequilibrio ecológico, lo que refuerza el diagnóstico de deterioro ambiental progresivo.

Los especialistas advierten que estas condiciones representan riesgos directos para la salud pública, especialmente en un embalse utilizado para actividades recreativas, productivas y de aprovechamiento ambiental, además de generar impactos negativos en la biodiversidad, la pesca y el equilibrio del ecosistema acuático.

Recomienda la realización de análisis específicos para detectar y cuantificar microcistinas, así como un monitoreo permanente de parámetros fisicoquímicos y biológicos del agua, con el fin de establecer medidas de prevención, control y gestión ambiental que permitan proteger a la población y al ecosistema de la presa.

Principales hallazgos en el estudio fisicoquímico

El estudio fisicoquímico realizado por el Laboratorio Franja al agua superficial de la presa de Hatillo detectó niveles elevados de metales pesados y sustancias tóxicas que superan los parámetros máximos aceptables para aguas superficiales destinadas a la vida acuática y el uso ambiental.

Los resultados revelan concentraciones de níquel de hasta 1.613 mg/L, muy por encima del límite permitido (0.1 mg/L), así como la presencia de cromo total, cobre, manganeso y cianuro, sustancias asociadas a riesgos ambientales y sanitarios.

El informe identifica altos niveles de nitrógeno total y fósforo, elementos que favorecen procesos de eutrofización, lo que contribuye a la proliferación de algas y al deterioro de la calidad del agua.

Advierten que estos contaminantes representan un riesgo para la biodiversidad acuática, la salud pública y el equilibrio ecológico del embalse. Los resultados refuerzan la necesidad de monitoreo permanente, intervención ambiental y control de fuentes de contaminación, así como la implementación de medidas urgentes de gestión y saneamiento en la cuenca de la presa de Hatillo.

Producciones Te lo Explico informó que la investigación fue financiada en su totalidad por el propio medio y por la periodista Viloria, sin patrocinio de instituciones públicas ni privadas, reafirmando su carácter independiente.

Como principal cuerpo de agua superficial artificial del país, la presa de Hatillo cumple funciones clave en generación hidroeléctrica, control de avenidas, pesca, recreación y abastecimiento indirecto de agua, por lo que su calidad ambiental resulta esencial para la sostenibilidad ecológica y productiva de la región.

El medio invitó a la ciudadanía, autoridades, académicos y organizaciones ambientales a ver el reportaje completo y conocer los hallazgos de esta investigación periodística independiente.

Expertos e instituciones consultadas

En el proceso participaron instituciones científicas y especialistas, entre ellas la Sociedad Dominicana de Ingenieros Químicos y el Instituto de Microbiología y Parasitología (IMPA) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El IMPA-UASD realizó la toma de muestras y los análisis microbiológicos, mientras que los estudios fisicoquímicos fueron procesados por el Laboratorio Franja. Fueron entrevistados, entre otros, el doctor Modesto Cruz, director del IMPA-UASD, y el doctor Frank Reyes, director del Laboratorio Franja.

Asimismo, se entrevistó a Edwing Pujols Fernández, gerente general de Nextworld Technology España, empresa contactada por el Ministerio de Medio Ambiente para proponer soluciones a la coloración del embalse, y al ambientalista Luis Carvajal, coordinador de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.