Luis Abinader y Wellington Arnaud, inauguran acueducto de Monción

El presidente Luis Abinader y Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), inauguraron el acueducto múltiple Monción-Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, una obra reclamada por más de 20 años.

Arnaud afirmó que este importante proyecto beneficiará a más de 26mil personas y rompe con la absurda situación de una provincia con una represa, pero cuyo municipio cabecera y otras demarcaciones no gozaban de un correcto y eficiente servicio de abastecimiento de agua potable.

La obra implicó una inversión de RD$1,645,677,050.00.

El director ejecutivo del INAPA sostuvo que, en el caso de la provincia Santiago Rodríguez, «desde el año 2004 al 2020 solamente se invirtieron 24 millones de pesos, mientras que en los cinco años de Gobierno del presidente Luis Abinader, se han invertido más de RD$1,600 millones, lo que demuestra que esta gestión prioriza el bienestar de la gente».

Arnaud destacó que, durante el proceso de construcción, se tuvieron que intervenir todas las calles para instalar las redes de distribución de las más de 17 comunidades beneficiadas, entre ellas Monción, La Cacique, Los Quemados, Veladero, Las Caobas, Los Tabacos, El Orégano, El Cepillo, Los Pinos, Guamachal, Los Bañaderos, Garabito, La Estancia, Gurabo, Loma del Tanque, Los Ingenitos y La Meseta.

El funcionario afirmó que el presidente Luis Abinader hizo una promesa, que hoy se está cumpliendo, de llevar agua potable con calidad, cantidad y presión a cada hogar de los moncionenses y localidades aledañas, que por más de 20 años fueron olvidados a pesar de contar con una presa.

«El acueducto que hoy el presidente Luis Abinader pone en funcionamiento viene a transformar la vida de las familias en esta laboriosa ciudad», afirmó.

En tanto, el comunitario Juan Vélez expresoʻ su gratitud. "Nos sentimos muy agradecidos por el trabajo que han hecho para llevar el agua a nuestra comunidad de Los Quemados, esta obra viene a curar una herida que por décadas estuvo abierta por la falta de agua potable" manifestó.

El acueducto contempla una nueva planta potabilizadora de filtración rápida, de 70 litros por segundo; rehabilitación de la existente; estación de relevo; instalación de 4,000 acometidas y línea de impulsión; instalación de una línea de conducción y construcción de un depósito regulador superficial de 1,200 metros cúbicos.

Asimismo, la construcción de depósitos reguladores superficiales en hormigón armado con capacidad de 300 metros cúbicos en La Meseta, de 200 metros cúbicos en La Caobas y de 300 metros cúbicos en Los Quemados.

El acueducto de Monción se suma a las nuevas obras inauguradas en Las Matas de Farfán, Azua, Villa Altagracia y Navarrete como parte de un programa nacional de inauguraciones que ejecuta el INAPA, el cual se extenderá durante todo el año.