Luis Abinader proyecta al campo hacia el futuro con apertura de 38 Feria Agropecuaria Nacional 2026

Con la presencia del presidente Luis Abinader, el Patronato Nacional de Ganaderos inauguró la 38.ª Feria Agropecuaria Nacional, un evento que este año pone especial énfasis en la mecanización del campo dominicano y en el uso de tecnologías para impulsar la productividad del sector agropecuario.

La ceremonia se celebró en la Ciudad Ganadera Julio Antonio Brache Arzeno, donde durante 11 días productores, empresas, instituciones y miles de familias dominicanas podrán conocer los avances del sector agropecuario, disfrutar de exhibiciones ganaderas, demostraciones de maquinaria agrícola y diversas actividades educativas y recreativas.

Ministro de Agricultura

Durante el acto inaugural, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat destacó que el sector agropecuario aporta alrededor del 4.5% del PIB y genera más de 365 mil empleos directos y representa cerca del 7% de la población ocupada del país.

Explicó que estos avances también han contribuido a mejorar los indicadores de seguridad alimentaria del país, reduciendo el índice de desnutrición y hambre de 8.7% en 2019 a 3.6% en 2025, con la meta de llevarlo a 2.5% para el año 2028, en consonancia con el objetivo presidencial de "Hambre Cero al 2028".

Presidente del Patronato Nacional de Ganaderos

De su lado, el presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, José Manuel Mallén, destacó la importancia de la feria como el principal espacio para mostrar el potencial productivo del país.

“La Feria Agropecuaria Nacional es la principal vitrina del campo dominicano y un punto de encuentro entre productores, empresarios, instituciones y la sociedad. Aquí se exhiben los avances del sector y las oportunidades para continuar fortaleciendo la producción nacional”, expresó Mallén.

Develación de tarja

Uno de los momentos más significativos de la inauguración fue la develación de una tarja en honor al empresario y ganadero dominicano Julio Antonio Brache Arzeno, cuyo nombre lleva la Ciudad Ganadera, en reconocimiento a su legado y a su contribución al desarrollo del sector ganadero nacional.

La edición de este año cuenta además con Corea como país invitado, nación reconocida por su liderazgo en innovación tecnológica y agricultura inteligente, lo que permitirá fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias para la modernización del agro dominicano.

11 días de feria

Durante los 11 días de feria, los visitantes podrán disfrutar de exhibiciones de razas bovinas de alto nivel genético, demostraciones de maquinaria agrícola, muestras de innovación tecnológica, actividades educativas, espacios gastronómicos y presentaciones culturales, así como áreas de recreación para toda la familia.

En esta edición, la feria contará con la participación de unas 70 fincas, las cuales presentarán una diversa muestra de razas y líneas de producción. La exhibición ganadera reunirá a 515 animales bovinos, destacando 278 ejemplares de aptitud lechera, junto a cerca de 400 caprinos y ovinos.

El evento también integrará una destacada cartelera ecuestre con 330 caballos que competirán en disciplinas como Paso Higüeyano, Paso Fino, reining y rodeo infantil, una oferta integral diseñada para atraer a miles de aficionados y familias durante los fines de semana.

La feria también contará con la participación de empresas del sector agroindustrial, proveedores de insumos e instituciones financieras que ofrecerán facilidades de crédito para la adquisición de maquinaria, equipos y ganado, contribuyendo a impulsar la mecanización y modernización del campo.