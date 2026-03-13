280: número récord de partidos políticos se registran para primera elección de Haití en una década

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Una cifra récord de 280 partidos políticos se inscribieron hasta la fecha límite del jueves para participar en la primera elección general de Haití en una década, aunque no todos pasarán el filtro.

Aun así, los recién llegados celebraron, con la esperanza de tener la oportunidad de ayudar a aliviar las múltiples crisis del país, que en gran medida tienen su origen en la violencia de las pandillas y la corrupción.

Integrantes de CAHDOA, o Colectivo de Actores Haitianos para el Desarrollo y la Organización Alternativa, un partido político fundado hace un año, se acercaron a la sede del Consejo Electoral Provisional de Haití con una banda de música.

Las vuvuzelas sonaron mientras el grupo aplaudía y coreaba: “¡Estamos a bordo!”.

Abel Decollines, un miembro del partido, manifestó que espera que la población en general pueda participar en la elección.

“Hoy el país necesita un nuevo líder para permitir que la población respire”, comentó.

También se inscribió el jueves el partido EDE, o Comprometidos con el Desarrollo, fundado por Claude Joseph, quien era primer ministro cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado a tiros en su residencia privada en julio de 2021.

Joseph y sus simpatizantes, vestidos de verde y blanco, marcharon con solemnidad hacia la sede del consejo electoral.

Joseph escribió en X que su partido aboga por el fin de la hegemonía política en Haití, “caracterizada por el fracaso de eternas transiciones políticas”.

Actualmente, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé es el único gobernante de Haití, tras haber sido designado por un consejo presidencial de transición que dimitió a inicios de febrero, tal como lo ordenaba la ley.

Funcionarios del gobierno haitiano dijeron originalmente que esperaban celebrar elecciones a finales de agosto y una segunda vuelta a inicios de diciembre, aunque después el primer ministro ha señalado que la primera ronda se realizaría antes de que termine el año.