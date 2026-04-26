Luis Abinader reacciona a tiroteo en Washington y expresa apoyo a Trump tras ataque

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El presidente de la República, Luis Abinader, expresó la noche de este sábado su alivio luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, la primera dama Melania Trump y demás invitados resultaran a salvo tras un ataque registrado en Washington.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Abinader calificó el hecho como un “cobarde ataque” y valoró la intervención de las fuerzas del orden. “Aplaudimos a los valientes oficiales de aplicación de la ley que detuvieron al pistolero”, manifestó.

El jefe de Estado también indicó que las oraciones del pueblo dominicano están con Estados Unidos y pidió por la recuperación total del agente herido durante el incidente.

El suceso ocurrió mientras se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA). Según reportes, el Servicio Secreto evacuó al presidente Trump, a la primera dama y a miembros del Gabinete tras escucharse lo que parecían ser disparos en las afueras del salón donde se desarrollaba la actividad.

Las detonaciones se registraron fuera del área principal del evento, lo que motivó el rápido despliegue de seguridad y la evacuación de los presentes. Hasta el momento, las autoridades lograron detener al presunto atacante.