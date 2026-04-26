Horóscopo de hoy, 26 de abril: cambios, decisiones y nuevas oportunidades marcan el día

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Este domingo 26 de abril llega con una energía que impulsa la reflexión, el equilibrio emocional y la toma de decisiones importantes. Los movimientos astrales favorecen el crecimiento personal, las conversaciones pendientes y la apertura a nuevas oportunidades en distintos ámbitos.

A continuación, el horóscopo de hoy:

Aries (21 marzo - 19 abril)

Tendrás iniciativa y ganas de avanzar, pero evita actuar sin pensar. En el trabajo, una decisión apresurada podría pasarte factura. En el amor, sé más paciente.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

Día para soltar cargas emocionales. Te sentirás más tranquilo y enfocado. Buen momento para fortalecer relaciones y aclarar sentimientos.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Las ideas fluyen con facilidad. Aprovecha para organizar pendientes y planificar. En lo económico, evita gastos innecesarios.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Tu intuición estará muy activa. Escúchala, especialmente en temas financieros y familiares. Evita decisiones impulsivas.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Las relaciones cobran protagonismo. Podrías vivir un acercamiento importante o una conversación clave con alguien especial.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Ordenar tu entorno te ayudará a aclarar tu mente. Es un buen día para enfocarte en metas a largo plazo y dejar atrás distracciones.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

El diálogo será clave para evitar conflictos. Busca el equilibrio en tus relaciones y no des nada por sentado.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Se presentan momentos de introspección. Podrías descubrir algo importante sobre ti o sobre alguien cercano.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Rompe la rutina. Hacer algo diferente te abrirá nuevas perspectivas y oportunidades inesperadas.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

El trabajo exige creatividad y flexibilidad. En el amor, evita imponer tu punto de vista.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Tu creatividad estará en su punto más alto. Ideal para proyectos personales o expresar ideas innovadoras.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Cambios en el hogar o en tu entorno cercano podrían surgir. Mantén la calma y confía en tu intuición para adaptarte.