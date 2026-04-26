Los Padres remontan en el séptimo y vencen a Diamondbacks en emocionante partido

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Los Padres de San Diego armaron un ramillete de cuatro carreras en la séptima entrada para derrotar este sábado por 6-4 a los Diamondbacks de Arizona en partido de las Grandes Ligas de béisbol jugado en Ciudad de México.

En un duelo dominado por los lanzadores a 2.240 metros de altitud sobre el nivel del mar, los Padres fueron de menos a más para llegar a 18 triunfos con 8 derrotas y seguir a la cabeza de la clasificación en la división oeste de la Liga Nacional.

Los Diamondbacks tomaron ventaja en la segunda entrada con un racimo de cuatro carreras, al hilvanar sencillos del venezolano Ildemaro Vargas y de Nolan Arredondo, con doble del venezolano José Fernández, impulsor de dos carreras y cuadrangular de Alek Thomas.

El derecho Zachary Gallen colgó tres ceros con un hit permitido, pero su relevista Brandon Pfaad fue castigado en el quinto acto con un jonrón de Ty France y lastimado en el séptimo, al recibir tres de las cuatro anotaciones de los Padres.

En ese episodio siete, Jackson Merrill recibió base por bolas, Manny Machado pegó un sencillo y Xander Bogarts llegó a primera base por un boleto intacional tras un 'balk'. Ante el relevista Taylor Clarke, Gavin Sheets impulsó dos carreras con hit y Freddy Fermín empató el partido con un elevado de sacrificio al jardín izquierdo.

Un elevado a la banda derecha de Ramón Laureano puso delante a los Padres por 5-4, ventaja ampliada en el noveno capítulo con el segundo jonrón de France.

Por los Padres, France bateó de 4-2 con dos jonrones y dos carreras empujadas; por Arizona, José Fernández se fue de 4-2 con dos impulsadas.

El juego lo ganó Germán Márquez, con cuatro carreras y seis hits en seis entradas de labor, lo perdió Taylor Clarke, con salvamento de Mason Miller.

Mañana será el segundo juego de la serie, otra vez en la capital mexicana.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

San Diego 0 0 0 0 1 0 4 1 0 6 6 1

Arizona 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 7 3

Ganó: Germán Márquez (3-1).

Perdió: Taylor Clarke (1-1).

Salvó: Mason Miller (10).

Jonrones: San Diego: Ty France (2); Arizona: Alek Thomas.