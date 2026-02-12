Magistrada Katerine Rubio Matos, aspirante al Consejera del CPJ

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Como aspirante a Consejera, en representación de los jueces (as) de Paz ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ), la magistrada Katerine Rubio Matos, presentó ayer su candidatura junto con su Plan de Gestión, el cual está orientado al fortalecimiento institucional, la dignificación del servidor judicial y la optimización del sistema de administración de justicia.

La titular de la Primera Sala del Tribunal Especializado de Tránsito del Distrito Nacional, también reiteró su compromiso de impulsar una gestión “transparente, ética, cercana y basada en resultados”, enfocada en la modernización operativa y en la mejora de las condiciones laborales de quienes integran el Poder Judicial.

“Nuestra propuesta está inspirada en la necesidad de consolidar un Poder Judicial más humano, descentralizado y sostenible, que apoye y escuche a los jueces, garantice el desarrollo profesional de los servidores judiciales y fortalezca la confianza de la ciudadanía en la Judicatura”, dijo.

Rubio Maros es egresada del Programa de Formación de Aspirantes a Juez/a de Paz de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), donde también hizo una Maestría en Derecho Judicial, y es docente.

Magistrada Katerine Rubio Matos.

Posee además una especialización en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, otra en Judicialización de la Ejecución de la Pena, del Consejo General del Poder Judicial de España, Aula Iberoamericana y el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo.

“Mi visión es, un Poder Judicial que garantice dignidad, estabilidad y oportunidades reales de crecimiento para quienes sostienen cada día la administración de justicia”, , dijo la aspirante a miembro del CPJ, que es el órgano constitucional de administración y disciplina del Poder Judicial.