Mañana Domingo de Ramos comienza la Semana Mayor

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Este Domingo de Ramos se conmemora la tradicional celebración de la iglesia católica que recuerda la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén, hace cerca de 2,000 años, y marca el inicio de la Semana Santa.

El obispo de la Diócesis Stella Maris, monseñor Manuel Ruiz, recuerda el acontecimiento para llamar a los dominicanos a integrarse en el misterio de la Semana Santa y vivir la pasión de Jesús desde el amor y la oración. Advierte que los males que afectan a la sociedad se deben a la falta de Dios en el corazón de las personas. El filósofo y religioso destaca que un Domingo de Ramos Jesucristo fue recibido por la gente con las frases “¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” y “¡Hosanna en el cielo!”. Fue en la primavera del año 30 o 33 después de Cristo.

Ruiz indica que Jesús fue recibido como rey, con ramas de palmas y de todo tipo, colocaban mantos a las piedras y la importancia de ese día es que abre la puerta a la Semana Mayor. “Este Domingo se llama también de la pasión, porque la liturgia de ese día lleva la liturgia de la Pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo, ya que recuerda que Jesús padece en la cruz y muere por nosotros”, comenta el obispo y doctor en ciencias de las humanidades. Al final de la Semana Mayor viene la resurrección de Jesús, el hijo de Dios.

Este domingo se hace la liturgia fuera de los templos, con procesión por las calles, previo a la misa.

Se bendicen los ramos, en algunas iglesias se dramatiza el acontecimiento en el buro y se relata su simbología. Se lee el Evangelio de la entrada de Jesús a Jerusalén. Los sacerdotes visten color rojo por el martirio de Jesús.