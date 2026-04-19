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Números ganadores de las loterías este 18 de abril 2026: ¿La pegaste?

Resultados de las loterías dominicanas al día: vea aquí los números ganadores para Leidsa, Nacional, Loteka, Real, La Primera y más.

Números ganadores de las loterías

Números ganadores de las loterías

Hoy .
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Hoy

Creado:

Actualizado:

Nacional

09 02 24 05 23

Gana Más

92 20 67

Lotería Nacional

67 99 99

Leidsa

Pega 3 Más

10 15 11

Quiniela Leidsa

97 07 21

Loto Pool

02 04 06 07 17

Super Kino TV

03 12 14 15 22 32 34 35 42 46 48 55 56 58 61 62 66 74 78 79

Loto - Super Loto Más

02 07 14 24 32 35 01 14

Loteria Real

Loto Pool

69 75 38 73

Quiniela Real

95 59 70

Loto Real

02 14 18 22 30 37

Loto Pool Noche

99 82 86 48

Loteka

Quiniela Loteka

53 60 57

Mega Chances

86 55 31 68 13

Americanas

Florida Día

60 78 26

New York Tarde

85 74 03

Florida Noche

14 76 57

New York Noche

90 78 43

Mega Millions

38 43 44 49 62 08

PowerBall

24 25 39 46 61 01 5X

La Primera

La Primera Día

56 44 34

Primera Noche

22 41 55

Loto 5

09 19 14 16 10 10

$30 M

La Suerte

La Suerte 12:30

42 87 35

La Suerte 18:00

68 48 68

LoteDom

Quiniela LoteDom

28 68 74

El Quemaito Mayor

12

Anguila

Anguila Mañana

02 50 84

Anguila Medio Día

85 25 54

Anguila Tarde

77 68 50

Anguila Noche

24 13 01

King Lottery

King Lottery 12:30

27 52 70

King Lottery 7:30

46 93 62

Fuente: Loterías Dominicanas

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