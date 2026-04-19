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Números ganadores de las loterías este 18 de abril 2026: ¿La pegaste?
Resultados de las loterías dominicanas al día: vea aquí los números ganadores para Leidsa, Nacional, Loteka, Real, La Primera y más.
Nacional
09 02 24 05 23
Gana Más
92 20 67
Lotería Nacional
67 99 99
Leidsa
Pega 3 Más
10 15 11
Quiniela Leidsa
97 07 21
Loto Pool
02 04 06 07 17
Super Kino TV
03 12 14 15 22 32 34 35 42 46 48 55 56 58 61 62 66 74 78 79
Loto - Super Loto Más
02 07 14 24 32 35 01 14
Loteria Real
Loto Pool
69 75 38 73
Quiniela Real
95 59 70
Loto Real
02 14 18 22 30 37
Loto Pool Noche
99 82 86 48
Loteka
Quiniela Loteka
53 60 57
Mega Chances
86 55 31 68 13
Americanas
Florida Día
60 78 26
New York Tarde
85 74 03
Florida Noche
14 76 57
New York Noche
90 78 43
Mega Millions
38 43 44 49 62 08
PowerBall
24 25 39 46 61 01 5X
La Primera
La Primera Día
56 44 34
Primera Noche
22 41 55
Loto 5
09 19 14 16 10 10
$30 M
Loterías
Resultados de la lotería de hoy viernes 17/04/26
Hoy
La Suerte
La Suerte 12:30
42 87 35
La Suerte 18:00
68 48 68
LoteDom
Quiniela LoteDom
28 68 74
El Quemaito Mayor
12
Anguila
Anguila Mañana
02 50 84
Anguila Medio Día
85 25 54
Anguila Tarde
77 68 50
Anguila Noche
24 13 01
King Lottery
King Lottery 12:30
27 52 70
King Lottery 7:30
46 93 62
Fuente: Loterías Dominicanas