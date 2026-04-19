JCE
Nueva Cédula: Requisitos a tener en cuenta para la renovación
La institución ha habilitado más de 190 centros de cedulación distribuidos a nivel nacional, de los cuales 153 operan bajo modalidad estándar, 30 son de alto servicio y 10 funcionarán las 24 horas.
La Junta Central Electoral de la República Dominicana (JCE) inició el pasado domingo el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, donde invita a los ciudadanos a acudir por el mes de su cumpleaños a llevar a cabo el cambio.
La institución ha habilitado más de 190 centros de cedulación distribuidos a nivel nacional, de los cuales 153 operan bajo modalidad estándar, 30 son de alto servicio y 10 funcionarán las 24 horas. Algunos de estos últimos, junto a cinco centros específicos, requerirán cita previa para la atención.
Pero surge la pregunta: ¿Cuáles son los requisitos indispensables para renovar mi documento de identidad?
La JCE mediante sus redes sociales detalló los requisitos indispensables que cada persona debe tener en cuenta a la hora de actualizar sus informaciones en la nueva cédula de identidad.
1- Estado civil: Quienes hayan realizado un cambio (de soltero/a a casado/a o viceversa) y dicho cambio no conste en su cédula, al momento de solicitar la nueva cédula no tienen que aportar ningún documento o acta del estado civil. La JCE aplicará el cambio correspondiente según las informaciones que se encuentren asentadas en el sistema de Registro Civil.
2- Alergias: Quienes deseen hacer constar que tienen algún tipo de alergia, deben presentar documentos tales como: certificados médicos y/o tarjetas médicas que acredite la condición ya sea original o copia legible.
3- Tipo de sangre: Para colocar el tipo de sangre deben aportar uno de estos documentos:
• Carné de su tipificación.
• Licencia de conducir.
• Certificado del laboratorio donde especifique el tipo de sangre.
El País
¿Existen tarifas o costos asociados al proceso de solicitud de la nueva cédula?
Merilenny Mueses
4- Ocupación u oficio: Las personas que deseen hacer constar su ocupación u oficio deben aportar uno de estos documentos, según aplique:
• Carrera universitaria o Copia del título o del exequátur.
• Curso técnico o Certificado del curso/taller realizado.
• Para empresario: Certificado del registro mercantil de la empresa.
5- Información residencial (cambio de dirección)
Las personas que deseen actualizar su dirección en la nueva cédula, deben aportar uno de estos documentos que estén registrados a su nombre, según aplique a su caso:
• Factura de energía eléctrica.
• Factura de agua.
• Factura de servicio de cable.
• Factura de servicio telefónico residencial o internet.
• Contrato de alquiler debidamente registrado (legalizado) que acredite el cambio de domicilio (cuando no posea factura de los servicios descritos previamente).
• Contrato de alquiler registrado (legalizado) que acredite el domicilio para aquellos ciudadanos/as que vivan en calidad de inquilino en habitación o anexo, podrán aportar uno de los siguientes servicios: factura de energía eléctrica, agua, cable, teléfono residencial o internet donde se indique la dirección actual de su arrendatario.
• Declaración Jurada de Unión Libre: hecha ante notario público, debidamente registrado (legalizado) donde ambas partes declaren esta condición y se haga constar su domicilio, proporcionándose además una factura de los servicios anteriormente citados a nombre de uno de los dos. (Original).
Cabe destacar que la junta informó que la nueva cédula no tienen algún costo.