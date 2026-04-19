Nueva Cédula: Requisitos a tener en cuenta para la renovación

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral de la República Dominicana (JCE) inició el pasado domingo el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, donde invita a los ciudadanos a acudir por el mes de su cumpleaños a llevar a cabo el cambio.

La institución ha habilitado más de 190 centros de cedulación distribuidos a nivel nacional, de los cuales 153 operan bajo modalidad estándar, 30 son de alto servicio y 10 funcionarán las 24 horas. Algunos de estos últimos, junto a cinco centros específicos, requerirán cita previa para la atención.

Pero surge la pregunta: ¿Cuáles son los requisitos indispensables para renovar mi documento de identidad?

La JCE mediante sus redes sociales detalló los requisitos indispensables que cada persona debe tener en cuenta a la hora de actualizar sus informaciones en la nueva cédula de identidad.

1- Estado civil: Quienes hayan realizado un cambio (de soltero/a a casado/a o viceversa) y dicho cambio no conste en su cédula, al momento de solicitar la nueva cédula no tienen que aportar ningún documento o acta del estado civil. La JCE aplicará el cambio correspondiente según las informaciones que se encuentren asentadas en el sistema de Registro Civil.

2- Alergias: Quienes deseen hacer constar que tienen algún tipo de alergia, deben presentar documentos tales como: certificados médicos y/o tarjetas médicas que acredite la condición ya sea original o copia legible.

3- Tipo de sangre: Para colocar el tipo de sangre deben aportar uno de estos documentos:

• Carné de su tipificación.

• Licencia de conducir.

• Certificado del laboratorio donde especifique el tipo de sangre.

4- Ocupación u oficio: Las personas que deseen hacer constar su ocupación u oficio deben aportar uno de estos documentos, según aplique:

• Carrera universitaria o Copia del título o del exequátur.

• Curso técnico o Certificado del curso/taller realizado.

• Para empresario: Certificado del registro mercantil de la empresa.

5- Información residencial (cambio de dirección)

Las personas que deseen actualizar su dirección en la nueva cédula, deben aportar uno de estos documentos que estén registrados a su nombre, según aplique a su caso:

• Factura de energía eléctrica.

• Factura de agua.

• Factura de servicio de cable.

• Factura de servicio telefónico residencial o internet.

• Contrato de alquiler debidamente registrado (legalizado) que acredite el cambio de domicilio (cuando no posea factura de los servicios descritos previamente).

• Contrato de alquiler registrado (legalizado) que acredite el domicilio para aquellos ciudadanos/as que vivan en calidad de inquilino en habitación o anexo, podrán aportar uno de los siguientes servicios: factura de energía eléctrica, agua, cable, teléfono residencial o internet donde se indique la dirección actual de su arrendatario.

• Declaración Jurada de Unión Libre: hecha ante notario público, debidamente registrado (legalizado) donde ambas partes declaren esta condición y se haga constar su domicilio, proporcionándose además una factura de los servicios anteriormente citados a nombre de uno de los dos. (Original).

Cabe destacar que la junta informó que la nueva cédula no tienen algún costo.