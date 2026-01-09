Mario Lama se despide del SNS y califica su paso como “uno de los mayores retos de su vida”

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

El doctor Mario Lama anunció el cierre de su etapa como director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), calificando su paso por la institución como uno de los mayores retos y privilegios de su trayectoria profesional.

Lama realizó un balance de su gestión, subrayando que durante este periodo se impulsaron transformaciones profundas en la Red Pública de Servicios de Salud y enumerando entre los logros principales, la renovación y el fortalecimiento de hospitales, así como una mejora en la calidad de la atención y capacidad de respuesta del sistema.

“Concluyó una etapa de servicio que asumí con honor, entrega y un profundo sentido de responsabilidad al frente del Servicio Nacional de Salud. Dirigir el SNS ha sido, sin duda, uno de los mayores retos y privilegios de mi vida profesional”, dijo a través de una publicación en su cuenta de X.

Exidirector del SNS

Asimismo, agradeció al presidente Luis Abinaner por el respaldo y confianza.

“Agradezco al presidente Luis Abinader y a la vicepresidenta Raquel Peña por su respaldo y confianza permanente, a nuestra primera dama, Raquel Arbaje, por su apoyo constante y cercano. La visión compartida de fortalecer el sistema de salud en beneficio de la población fue siempre el motor de este esfuerzo colectivo”, sostuvo.

Concluyo diciendo que se va del SNS con gratitud, serenidad y la satisfacción del deber cumplido.