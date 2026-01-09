Opciones digitales para enviar remesas a República Dominicana

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La reciente entrada en vigor del impuesto federal del 1 % a remesas enviadas en efectivo desde Estados Unidos ha impulsado a usuarios a buscar opciones digitales más económicas y seguras para enviar dinero a República Dominicana. Las plataformas en línea y las aplicaciones móviles se presentan como alternativas frente a métodos tradicionales, como giros en efectivo, que ahora pueden resultar más costosos por la nueva carga fiscal.

Una de las aplicaciones (app) más utilizadas es Remitly, que ofrece tarifas desde los US$4.99 para envíos instantáneos con tarjeta de débito o crédito, según el monto y tipo de transferencia seleccionado, según explicaron dos dominicanas que viven en EEUU, Johanna Matos y Anny Mercedes. Explicaron que esta y otras apps utilizan de enlace bancos dominicanos para que sus familiares reciban el dinero aquí en su cuenta bancaria.

Matos indicó que otra plataforma muy utilizada es RIA, sus tarifas típicas pueden ir desde US$5, dependiendo del método y monto, con un costo total (tarifa más tipo de cambio) que puede oscilar entre 1 % y más de 3 % del valor enviado.

Wise es otra plataforma popular, tiene una comisión fija y variable según el método de pago. Por ejemplo, para enviar US$1,000, la tarifa total incluida puede rondar US$11.10.

Otra alternativa tecnológica es Félix, que permite transferencias directas a cuentas bancarias dominicanas o retiros en efectivo con costos que comienzan en US$2.99 más un 1 % del monto enviado para depósitos bancarios y tarifas ligeramente superiores si se opta por efectivo en puntos de pago asociados.

Otras app muy usadas son WorldRemit, Majority, Boss Money, Xoom (Servicio de PayPal), y Sendwave, esta última no cobra comisión y solo varía la tasa de cambio.

Los servicios tradicionales como Western Union y MoneyGram también disponen de opciones digitales. En datos comparativos, al enviar alrededor de US$400 USD, las tarifas de Western Union pueden iniciar aproximadamente en US$5.99 para transferencias por internet, mientras que otras modalidades pueden variar según el método de pago y entrega en destino.

Con la entrada en vigor del impuesto, autoridades dominicanas, bancos y organismos como el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) han iniciado campañas para orientar a la diáspora dominicana en Estados Unidos sobre alternativas digitales que no estarán sujetas al gravamen, como las transferencias bancarias digitales o a través de aplicaciones financieras.

El ABA explicó que el envío digital de remesas elimina los desplazamientos, las filas y los horarios limitados para quienes reciben los recursos. Desde cualquier aplicación bancaria en Estados Unidos, una persona dominicana puede transferir directamente a cualquier banco de la República Dominicana.

“Otro aspecto relevante es que las remesas digitales se mueven dentro del sistema financiero formal, protegido por los estándares de seguridad de la banca dominicana y estadounidense, en materia operativa y de ciberseguridad. Cada transacción queda registrada, reduciendo riesgos de pérdida, fraude o intermediarios informales”, indicó.

También destacó que al enviar y recibir por vía digital, tanto el remitente como el receptor generan un historial financiero. Eso les abre puertas a hipotecas, créditos, seguros, tarjetas y otros servicios bancarios, lo que permite integrarse plenamente al sistema financiero dominicano.