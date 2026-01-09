Opret dará mantenimiento en L 1 del Metro, entre estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingó

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que realizará un mantenimiento preventivo programado en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, que se extenderá desde este sábado 10 de enero hasta el domingo 25 del presente mes.

Los trabajos se ejecutarán en horario nocturno, según indicó la entidad a través de un comunicado, específicamente en el tramo comprendido entre las estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingó.

La Opret indicó que, debido a estas labores, el servicio en dicho trayecto operará con un horario especial: con cierre anticipado a partir de las 8:00 de la noche, retomando sus operaciones en el horario habitual al día siguiente.

Con el objetivo de garantizar la movilidad de los usuarios durante el período de mantenimiento, la Opret apuntó que se dispondrá de unidades de autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), las cuales brindarán servicio gratuito para cubrir el recorrido afectado.

La institución exhortó a los usuarios a tomar las previsiones necesarias y agradeció la comprensión de la ciudadanía, y aseveró que estas acciones buscan asegurar la seguridad y eficiencia del sistema de transporte.