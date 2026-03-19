Martí dice precio de los combustibles aumentará

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El presidente del grupo Martí, Carlos José Martí, advirtió ayer que los precios de la gasolina y el gasoil continuarán en aumento debido al comportamiento del mercado internacional, donde el petróleo ha subido más de un 50 % y podría incluso duplicarse.

Tras recordar que en el país hubo un aumento reciente es de RD$5, indicó que el Gobierno se verá en la necesidad seguir ajustado los precios de los combustibles porque es la única forma de garantizar un abastecimiento seguro.

Aseguró que actualmente cuentan con un inventario suficiente para suplir la demanda en los próximos 45 días y que se mantendrá el suministro de manera continua, evitando escasez en combustible, independientemente de lo que pase a nivel internacional.

Dijo que el país contará con abastecimiento durante todo el año, sin importar si la situación internacional se prolonga por uno o varios meses.

Explicó que las compras de combustibles se realizan tomando como referencia el mercado del Golfo de Estados Unidos y que los contratos de suministro tienen una duración de entre dos y tres años, lo que garantiza estabilidad en ese aspecto.

Agregó que los precios dependen de un índice internacional, por lo que cualquier variación en el mercado global impacta directamente en los costos locales, haciendo inviable que los gobiernos mantengan precios subsidiados de manera indefinida.