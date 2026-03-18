EEUU flexibiliza sanciones petroleras a Venezuela mientras los precios suben por la guerra con Irán

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Las empresas de Estados Unidos podrán hacer negocios con la empresa estatal venezolana de petróleo y gas después de que el Departamento del Tesoro flexibilizara el miércoles las sanciones de forma limitada, mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca maneras de aumentar el suministro mundial de crudo durante la guerra con Irán.

El Tesoro emitió una autorización amplia que permite a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) vender directamente petróleo venezolano a empresas de Estados Unidos y en los mercados internacionales, un cambio enorme después de que, durante años, Washington bloqueara en gran medida las transacciones con el gobierno de Venezuela y su sector petrolero.

En otros hechos, la Casa Blanca dijo que Trump eximiría, por 60 días, los requisitos de la Ley Jones para que los bienes enviados entre puertos de Estados Unidos se transporten en embarcaciones con bandera estadounidense. A dicha ley, establecida en la década de 1920 para proteger el sector de construcción naval estadounidense, a menudo se le atribuye el encarecimiento de la gasolina.

La medida pone de relieve la creciente presión que enfrenta el gobierno republicano para aliviar el alza de los precios del petróleo, mientras Estados Unidos, junto con Israel, libra una guerra con Irán sin una fecha de finalización previsible. Los precios mundiales del petróleo se dispararon desde que Irán detuvo el tráfico a través del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa una quinta parte del petróleo mundial desde el Golfo Pérsico hacia clientes en todo el mundo.

Los conductores en Estados Unidos pagan los precios de la gasolina más altos en alrededor de dos años y medio. El promedio nacional por un galón de gasolina regular superó los 3,84 dólares el miércoles, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), en comparación con 2,98 dólares antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el 28 de febrero.

Incluso antes de eso, a los votantes ya les preocupaba el aumento del costo de vida, y los precios del combustible se suman ahora a las inquietudes de los republicanos de cara a la temporada electoral de noviembre, cuando el control del Congreso estará en juego.

“Los precios de la gasolina han subido y sabemos que han subido. Y sabemos que la gente sufre por ello. Y hacemos todo lo que podemos para asegurarnos de que se mantengan más bajos”, dijo el vicepresidente JD Vance en un evento en Auburn Hills, Michigan. “Esto es un bache temporal”.

La acción de Estados Unidos tiene como objetivo incentivar nuevas inversiones en el sector energético de Venezuela y pretende beneficiar a ambos países, al tiempo que aumenta el suministro mundial de petróleo, dijo a The Associated Press un funcionario del Tesoro. El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto y declaró bajo condición de anonimato.

Desde la destitución y arresto de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela durante una operación militar que Estados Unidos realizó en enero, el presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela y vendería su petróleo.

La licencia del Departamento del Tesoro proporciona un alivio específico de las sanciones, pero no las retira por completo. La autorización permite que las empresas que existían antes del 29 de enero de 2025 compren petróleo venezolano y participen en transacciones que normalmente estarían prohibidas bajo las sanciones estadounidenses, reabriendo el comercio para un importante productor de petróleo hacia los mercados mundiales.

No es probable que se produzca un gran impacto en los precios de la gasolina en Estados Unidos a corto plazo, dijo Geoff Ramsey, un experto en América Latina del centro de estudios Atlantic Council.

“Hablamos de 12 a 18 meses antes de que veamos cambios drásticos en la producción venezolana”, dijo Ramsey en una entrevista.