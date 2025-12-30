Mayor del Ejército niega vínculo con joven en Los Guandules; aplazan conocimiento de coerción

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

La mañana de este martes la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó la audiencia de conocimiento de medida de coerción al mayor del Ejército, Diego Geraldo Mesa Arismendy.

Dicha audiencia quedara pautada para el próximo viernes 2 de enero del 2026, el mismo día será entrevistada en cámara gesell la menor que acompañaba a la hoy occisa.

Mesa Arismendy es señalado por ejecutar el disparo que segó la vida de la joven de 19 años Perla Yokasta Santos, en el sector Los Guandules, Distrito Nacional.

El acusado, de 48 años de edad, aseguró nunca haber intercambiado palabras con Perla Jokasta, incluso, dijo ser vecino y amigo de sus padres.

Geraldo está detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva desde el pasado domingo 28 tras haber sido identificado y arrestado por miembros del Departamento Operativo II de Investigaciones de Homicidios, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

El fatídico hecho tuvo lugar la madrugada del 26 de diciembre.

El cuerpo del orden señaló que las investigaciones con relacion a la muerte de la joven continúan en curso, por lo que en lo adelante se estarán ofreciendo mayores detalles conforme avance el proceso judicial.