Meningitis: síntomas, causas y cuándo acudir al médico

La meningitis es una infección que provoca inflamación en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, conocidas como meninges. Esta enfermedad puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos, y aunque en algunos casos mejora sin tratamiento, la meningitis bacteriana puede ser mortal si no se atiende de inmediato, según la revista de salud Mayo Clinic.

Los síntomas iniciales suelen confundirse con los de la gripe, pero pueden evolucionar rápidamente. En personas mayores de dos años, los signos más frecuentes incluyen fiebre alta repentina, rigidez en el cuello, dolor de cabeza intenso, vómitos, confusión, convulsiones y sensibilidad a la luz. En recién nacidos y bebés, se manifiesta con fiebre, llanto constante, irritabilidad, somnolencia, mala alimentación y, en algunos casos, una protuberancia en la fontanela.

La Mayo Clinic advierte que la meningitis bacteriana puede causar la muerte en cuestión de días sin tratamiento antibiótico inmediato, además de dejar secuelas neurológicas graves si se retrasa la atención. Por ello, recomienda acudir de inmediato al médico ante síntomas como fiebre persistente, dolor de cabeza intenso, vómitos y rigidez en el cuello.

Entre las causas más comunes se encuentran bacterias como Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae, así como virus como los enterovirus, el herpes simple y el VIH. También existen formas menos frecuentes, como la meningitis fúngica, tuberculosa y parasitaria.

La institución subraya que las vacunas han reducido significativamente algunos tipos de meningitis, pero insiste en que la prevención y el diagnóstico temprano son claves para evitar complicaciones graves.