Contundente respuesta a gran tráfico de drogas

Hasta 16% de la cocaína que desde el exterior estuvo destinada con clandestinidad a Estados Unidos en los últimos años transitó por la zona del Caribe suscitándose en cercana proporción un incremento de las operaciones de interceptación en enfrentamiento a los desafíos de esa delictiva actividad a la que acaba de asestarse un certero golpe: la incautación en aguas territoriales dominicanas de más de dos toneladas de la ilegal sustancia transportadas en una embarcación con seis tripulantes identificados como dominicanos. Un alijo situado estadísticamente entre los de mayor volumen capturados en arduas persecuciones en las que participan la Dirección Nacional de Control de Drogas y unidades de las Fuerzas Armadas en alianza con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA.

La frustrada pretensión de hacer llegar por vía marítima a territorio norteamericano un cargamento de estupefacientes de excepcional tamaño ocurrió tras suponerse que el bombardeo letal de EUA desde el aire a botes sospechosos surcando el Caribe desde Sudamérica sería un sangriento disuasivo a excursiones por estas latitudes.

Ha pasado a sospecharse que la capacidad de adaptación de los cárteles del muy lucrativo negocio podría estar pasando a la novedad de utilizar naves más grandes y con identificaciones falsas o camufladas que abastecen en alta mar a los tradicionales botes de poco calado que pueden desplazarse hasta las playas de destino y que el litoral banilejo podría seguir siendo una prioridad de organizaciones mafiosas que con escalas abastecen al mercado de los Estados Unidos. Una forma de escapar a la mortal ofensiva denominada Lanza del Sur (Operation Southern Spear) que hunde las flotantes cargas de pacas y deja muertos a los navegantes en la mayoría de los casos.

Enmascaramientos que deben ser descifrados por la coalición USA-RD que el año pasado alcanzó una cifra histórica de incautaciones llevada el año pasado a 48.3 toneladas, la mayoría de ellas como un éxito casi exclusivo de autoridades dominicanas por ocurrir dentro del territorio nacional. La diversificación de medios y métodos de los capos es, de todos modos, un gran reto.