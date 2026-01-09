Meteorología prevé lluvias moderadas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia localidades del litoral costero Atlántico, la región noreste, el Valle del Cibao y cordillera Central.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las lluvias iniciarán desde la mañana y que serán provocadas por la incidencia de una vaguada y el fortalecimiento del viento del nordeste.

Meteorología dijo que las precipitaciones afectarán a María Trinidad Sánchez, Samaná, Puerto Plata, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Puerto Plata, Montecristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, Dajabón y Sánchez Ramírez.

Las temperaturas seguirán bajas, sobre todo en montañas y valles, debido a la época del año.