Inflación en el 2025 fue de 4.95 %

En enero-diciembre 2025 la inflación fue de 4.95 % y esta se mantuvo dentro del rango meta establecido en el programa monetario de 4.0 % ± 1.0 % por 32 meses consecutivos, informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Indicó que a lo largo de los dos años y ocho meses transcurridos desde mayo de 2023 hasta la fecha la inflación se encuentra dentro del rango meta.

El BCRD informó que solo en el mes de diciembre 2025 el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.84 %, explicado en gran medida por la combinación del impacto rezagado de las condiciones climáticas adversas sobre la producción de algunos rubros agropecuarios, que fueron afectados por las intensas lluvias incluyendo las asociadas a la tormenta Melissa, con una mayor demanda estacional de bienes durante la temporada navideña.

El órgano monetario indicó que la variación del IPC en el mes analizado se originó, principalmente, por los aumentos observados en el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, la cual explicó el 50.17 % de la inflación del referido mes.

Variación por grupos

En diciembre de 2025 la mayor incidencia en la inflación fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Bienes y Servicios Diversos, Restaurantes y Hoteles, Transporte y Recreación y Cultura, que en conjunto explicaron el 90 % de la variación de este indicador.

El grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una inflación de 1.59 %. Por los incrementos en los precios del pollo fresco, los plátanos y sus variedades, así como en los ajíes y los tomates. Otros rubros que presentaron aumentos de precios fueron el café, la zanahoria, el caldo de pollo, carne de res, yuca, papa y arroz.

El índice del grupo Bienes y Servicios Diversos presentó una variación de 1.32 % explicada por la subida de precios en los servicios de cuidado personal, particularmente en el lavado, peinado y corte de pelo. De igual manera, el rubro Recreación y Cultura reflejó una tasa de inflación de 1.64 % debido a incrementos en los paquetes turísticos.

En tanto que el IPC del grupo Restaurantes y Hoteles exhibió una tasa de variación de 1.00 %, producto de los aumentos en los precios de comidas preparadas fuera del hogar, destacándose el plato del día, el servicio de víveres con acompañamiento, el servicio de pollo y los sándwiches.

En cuanto a la variación de 0.29 % evidenciada en el grupo Transporte, ésta responde principalmente a los aumentos en las tarifas del pasaje aéreo y en los servicios de transporte terrestre. Mientras que el rubro Muebles y Artículos para el Hogar mostró una inflación de 0.56 %, debido a alzas verificadas en los servicios domésticos y de reparación de muebles, además de los productos de limpieza y artículos para el hogar