Meteorología prevé lluvias moderadas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento ocasionales sobre localidades de la costa norte, la ordillera Central y la zona fronteriza.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que en la la tarde y horas de la noche, las lluvias serán de mayor intensidad y frecuencia y que podrían trasladar a otros puntos del litoral caribeño, incluido Santo Domingo.

En cuanto a las temperaturas, Meteorología prevé que serán bajas durante la noche y la madrugada, sobre todo en zonas montañosas y valles, debido a la época del año. La mínimas en 19 °C y 21 °C, y máximas en 29 °C y 31 °C.