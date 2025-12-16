Minerd intervendría el centro Educativo Rafaela Jiminián Cruz

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El director de Infraestructura Escolar Regional Cibao Norte, Alexis Sosa, informó que en los próximos días intervendrán el centro educativo Rafaela Jiminián de Cruz, ubicada en la comunidad de Cienfuegos, en el distrito municipal de Santiago Oeste, donde identificaron problemas graves en las columnas ubicadas en los sótanos del edificio.

Dijo que la reparación y reforzamiento estructural del plantel escolar contempla una inversión que supera los 22 millones. Los trabajos abarcan soluciones estructurales e hidráulicas que debieron ser ajustadas luego de evaluar la edificación.

Sosa dio detalles de la intervención del centro educativo al dejar en posicionamiento al contratista encargado de la obra, durante un acto que contó con la participación de la gobernadora provincial Rosa Santos, el director de la Junta Distrital Santiago Oeste, Eddy Báez, autoridades del Ministerio de Educación, representantes de la Sociedad de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae) y de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

El funcionario explicó que fue necesario realizar un nuevo levantamiento y diseñar la solución hidráulica completa que implicó agregar una partida adicional al presupuesto inicial.

“Nos dimos cuenta de que había un tema serio con la estructura, porque esos espacios estaban recibiendo toda la humedad y la correntía de las aguas que erróneamente fueron canalizadas por dentro de la escuela cuando fue construida”, indicó.

Alexis Sosa destacó que el proceso técnico y administrativo ha sido respetado en cada etapa con lo que respecta a los levantamientos, estudios, presupuestos, licitación y adjudicación de la obra.

“Nosotros hemos mantenido una comunicación fluida con los padres, la directora del plantel, el director distrital y la dirección regional, informándoles de cada situación”, señaló.

También recalcó que la solución estructural cumple con todos los requerimientos y normas del nuevo código sísmico que garantizará un trabajo eficiente y seguro.

Sobre el inicio de la intervención afirmó que el contratista ya fue puesto en posesión y que la próxima semana iniciará con los trabajos preliminares en la obra.