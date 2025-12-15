Arquidiócesis de Santo Domingo ordena cuatro nuevos sacerdotes en el Año Jubilar 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Arquidiócesis de Santo Domingo celebró la ordenación sacerdotal de cuatro nuevos presbíteros, en el marco del Año de la Esperanza, correspondiente al Año Jubilar 2025, un acontecimiento que la Iglesia local destacó como signo de la fidelidad de Dios y de la continuidad de las vocaciones al servicio pastoral.

La solemne ceremonia tuvo lugar el sábado 13 de diciembre de 2025, en la Catedral Primada de América, durante la memoria litúrgica de Santa Lucía, y fue presidida por S.E.R. Mons. Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo, mediante la imposición de manos y la plegaria de ordenación.

Durante la celebración, Mons. Morel Diplán pidió oraciones por la salud de mons. Francisco Ozoria, arzobispo metropolitano, quien no pudo presidir la ceremonia. Asimismo, expresó la alegría de la Iglesia por la incorporación de cuatro nuevos sacerdotes, fruto —dijo— de un largo camino de discernimiento, formación y respuesta generosa al llamado de Dios.

El prelado recordó que el sacerdocio implica una entrega total al servicio del pueblo de Dios e invitó especialmente a los jóvenes a no temer responder a la vocación. También subrayó la responsabilidad de las familias y comunidades en acompañar a los nuevos presbíteros con oración constante.

En su homilía, Mons. Morel centró su mensaje en tres pilares del ministerio sacerdotal: pastorear, enseñar y evangelizar. Exhortó a los ordenados a guiar con sabiduría, alimentar al pueblo con la Palabra y los sacramentos, enseñar con claridad y testimonio de vida, y anunciar el Evangelio como misión esencial.

La celebración concluyó con una oración por la perseverancia y santidad de los nuevos sacerdotes, mientras la Iglesia local elevó una acción de gracias por estas vocaciones nacidas en las familias Tapia de la Rosa, Santana Cabral R., Berroa Martínez y Elie.

Los nuevos sacerdotes ordenados

Rvdo. P. Andrés Tapia de la Rosa

Nacido en Villa Mella en 1983, formado en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Su lema sacerdotal es: “Ustedes serán mis testigos” (Jn 15,27).

Primera misa: Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Villa Mella.

Asignación pastoral: Parroquia Cristo Salvador, Sector Honduras.

Rvdo. P. Estormi Santana Cabral Rosario

Originario de Guayabal, Azua (1993), con trayectoria en la Fraternidad de Emaús y formación en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino.

Lema: “El Espíritu del Señor está sobre mí” (Lc 4,18-19).

Primera misa: Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Manoguayabo.

Asignación pastoral: Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Manoguayabo.

Rvdo. P. Israel Berroa Martínez

Nacido en Guaricanos en 1995, miembro del Camino Neocatecumenal, con experiencias misioneras en Tierra Santa y Panamá.

Lema: “Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía” (Jer 1,5).

Primera misa: Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Villa Mella.

Asignación pastoral: Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Villa Mella.

Rvdo. P. Mackenzy Elie

Nacido en Haití en 1989, formado en el Seminario Redemptoris Mater y con experiencia pastoral en diversas comunidades del país.

Lema: “Por la gracia de Dios soy lo que soy” (1 Cor 15,10).

Primera misa: Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, Distrito Nacional.

Asignación pastoral: Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, Peralvillo.

La Arquidiócesis invitó al Pueblo de Dios a unirse en oración por los nuevos presbíteros para que su ministerio sea fecundo y lleno de alegría, y para que el Año de la Esperanza impulse una renovación espiritual y misionera en toda la Iglesia.