Ministro juramenta a director SNS y cita ética

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, juramentó al doctor Julio César Landrón como director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS).

En ese orden, el ministro aseguró que ambas instituciones trabajarán de manera articulada para continuar fortaleciendo el sistema de salud.

Durante el acto, Atallah resaltó la importancia de la coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y el SNS para garantizar servicios más eficientes, humanos y accesibles, señalando que la articulación institucional será clave para responder a las necesidades de la población y enfrentar los retos pendientes del sector sanitario.

El ministro valoró el desempeño de Landrón al frente del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, destacando su honestidad, capacidad gerencial y experiencia en la red pública, y expresó su confianza en que desde esta nueva posición podrá dar continuidad a los avances logrados en el sistema de salud.

“El país cuenta con un nuevo director del Servicio Nacional de Salud que reúne las características necesarias para convertirse en una pieza clave en la continuidad de la mejoría del sistema sanitario”, dijo.

Los avances se evidencian en las obras realizadas, los indicadores alcanzados y los reconocimientos internacionales obtenidos, lo que demuestra que se ha estado trabajando de manera sostenida, expresó . De su lado, Julio César Landrón, tras prestar juramento, agradeció la confianza del presidente Luis Abinader y de la vicepresidenta Raquel Peña, y afirmó que asume la dirección del SNS con responsabilidad y vocación de servicio, convencido de que esta función representa una causa orientada a proteger la vida, la dignidad y el bienestar del pueblo dominicano. Landrón indicó que el compromiso asumido no es solo con la población, sino también con las familias y aseguró que no se permitirá defraudar esa confianza.