Esta es la versión de los directivos de Downtown Center ante el desalojo del edificio

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Una fuga de gas registrada la mañana de este viernes 17 de abril en las instalaciones de DownTown Center provocó la activación inmediata de los protocolos de seguridad y la evacuación preventiva del edificio, según informó la administración del complejo a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la nota, la situación fue contenida de manera eficaz y no se reportaron personas afectadas ni incidentes lamentables, gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia y del personal del establecimiento.

Actualmente, técnicos especializados, en coordinación con las autoridades competentes, realizan inspecciones y levantamientos para determinar el origen de la fuga y asegurar la implementación de medidas que garanticen la seguridad total de las instalaciones.

La administración reiteró que la protección de visitantes, colaboradores y aliados es su máxima prioridad, y aseguró que continuará ofreciendo actualizaciones a través de sus canales oficiales conforme avancen las investigaciones.