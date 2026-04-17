Evacuación
Esta es la versión de los directivos de Downtown Center ante el desalojo del edificio
La situación fue contenida de manera eficaz y no se reportaron personas afectadas ni incidentes lamentables, gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia y del personal del establecimiento.
Una fuga de gas registrada la mañana de este viernes 17 de abril en las instalaciones de DownTown Center provocó la activación inmediata de los protocolos de seguridad y la evacuación preventiva del edificio, según informó la administración del complejo a través de un comunicado oficial.
De acuerdo con la nota, la situación fue contenida de manera eficaz y no se reportaron personas afectadas ni incidentes lamentables, gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia y del personal del establecimiento.
Actualmente, técnicos especializados, en coordinación con las autoridades competentes, realizan inspecciones y levantamientos para determinar el origen de la fuga y asegurar la implementación de medidas que garanticen la seguridad total de las instalaciones.
La administración reiteró que la protección de visitantes, colaboradores y aliados es su máxima prioridad, y aseguró que continuará ofreciendo actualizaciones a través de sus canales oficiales conforme avancen las investigaciones.