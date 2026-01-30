Muerte de Ramón Alburquerque: detalles de las honras fúnebres

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Luego del fallecimiento del político Ramón Alburquerque, su hija, Mónica Alburquerque Mora, compartió en sus redes sociales la programación de las honras fúnebres a su padre.

El sábado 31 de enero de 2026, desde las 9:00 de la mañana, los restos de Alburquerque estarán expuestos en la Funeraria Jardín Memorial de la avenida 27 de Febrero, en la capilla La Rosa.

El domingo 1 de febrero, desde las 9:30 de la mañana se desarrollará una misa de cuerpo presente / culto. Posteriormente, a las 10:30 de la mañana, el cuerpo del político será llevado al Congreso Nacional, como parte del protocolo debido a que Alburquerque fue presidente del Senado.

A las 11:30 se expondrá en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y a las 12:30 de la tarde se trasladarán hacia el cementerio Jardín Memorial para la sepultura.

Más temprano, Alburquerque Mora dedicó un emotivo mensaje de despedida para su progenitor.

“Hoy, con el corazón en las manos, despedimos a nuestro amado padre, el Ing. Ramón Alburquerque Ramírez, honrados de ser sus hijos”, expresó.

En un mensaje cargado de gratitud y amor, la joven resaltó las cualidades humanas y profesionales de su progenitor:

“Papi, fuiste un hombre de principios firmes, ideas visionarias, espíritu inquebrantable y un amor inmenso por tu familia y tu patria. Tu hermoso legado seguirá con nosotros como brújula interna para guiarnos siempre. Descansa en paz”, concluyó.

El destacado político luchó contra el cáncer en el hígado. Su muerte fue anunciada pasadas las 12 del mediodía de este viernes 30 de enero. Alburquerque había llegado al país desde Estados Unidos, donde estuvo en tratamiento contra la enfermedad.