Frases icónicas del ingeniero Ramón Alburquerque

El político dominicano Ramón Alburquerque, falleció este viernes, así lo dio a conocer Mónica Albuqueque Mora.

Hace aproximadamente un mes se informó que el ingeniero, de 76 años, se encontraba estable y bajo evaluación médica en un hospital del Alto Manhattan, luego de ser diagnosticado con cáncer de hígado.

Ramón Alburquerque Ramírez fue un destacado político dominicano, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuya vida pública estuvo dedicada al fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia nacional.

A lo largo de su dilatada carrera, ocupó importantes funciones en el Estado dominicano, entre las que destacan:

• Exministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

• Expresidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA).

• Expresidente de la Comisión Nacional de Energía.

• Expresidente de la Comisión Nacional Técnico Forestal (CONATEF).

• Expresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

• Exsenador de la República por la provincia Monte Plata.

• Presidente del Senado de la República en tres ocasiones.

En el ámbito comunicacional, actualmente se desempeñaba como productor del programa de televisión y radio “Los Sabios en la Z”.

Sus aportes y su legado en favor de la democracia y el desarrollo del país permanecerán vivos en la memoria histórica de la República Dominicana.

En ese momento, diversas personalidades del ámbito político y social se sumaron a una cadena de oración por su recuperación. Hoy, el país lamenta su partida.

Ante esta lamentable partida, recordaremos algunas de sus frases:

“¡Entren todos, coño!”: En ese contexto, Ramón Alburquerque —quien acompañaba a los munícipes perredeístas— forcejeó con las tropas policiales, derribó una valla y llamó a los delegados a ingresar a la sede con la ya histórica frase: “¡Entren todos, coño!”, dicho “todos” con todas sus letras, no con la apócope to' que algunos repiten.

Mientras, que en el programa La Tertulia, Alburquerque criticó la forma de enfrentar el crimen: “Hay que ponerse los pantalones y utilizar el poder que se tiene”… aunque añadió que “puede ser que falte algo de eso”.

“La sociedad debe mantener oídos, ojos y el buen juicio alertas, para no ser confundidos por comunicadores supuestamente objetivos, defendiendo exfuncionarios y excontratistas de los gobiernos del PLD”, señaló Alburquerque en su cuenta de X @RalburquerqueR en junio del 2024.

En octubre del 2011, emitió un fuerte cuestionamiento al trato que se le daba a la delincuencia en ese tiempo, ya que entendía que se estaba tratando con “paños tibios y guantes de seda”.

También en un momento recordó que “Hay que ponerse los pantalones y utilizar el poder que se tiene”.

“La democracia no se defiende con discursos, sino con acciones”, esta fue una frase recurrente en su retórica.