Quiénes son los tres prófugos más buscados por la Policía, vinculados a secuestros y homicidios
La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), el Departamento Operativo II y la Unidad Central de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados, informó a la ciudadanía sobre la activa búsqueda de varios individuos considerados de alta peligrosidad, actualmente prófugos de la justicia y vinculados a delitos de alto impacto social.
Entre los antisociales activamente buscados figuran Leonel Eliezer Tejeda Reynoso; Gerard Rocha, alias “El Patrón” o “Chapito”; y Elis Ismael Reynoso Almonte, alias “Cobrita”.
De acuerdo con el informe oficial, los prófugos están relacionados con secuestro, extorsión y homicidios por encargo, y se desplazan fuertemente armados, lo que incrementa el riesgo que representan para la seguridad ciudadana.
La Policía Nacional reiteró que no descansará en la localización y captura de estos prófugos, manteniendo operativos estratégicos y labores de inteligencia desplegados en distintos puntos del territorio nacional.
Asimismo, la institución exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita su ubicación, la cual puede ser suministrada de manera confidencial a través del número 809-613-1368, disponible también vía WhatsApp.