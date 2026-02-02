Los virus que alarman a los neumólogos en República Dominicana y cómo evitarlos

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La República Dominicana registra un aumento en la circulación de virus respiratorios, tales como influenza en sus tipos A y B, una situación que ha generado preocupación entre los neumólogos del país.

Así lo explicó la neumóloga e intensivista Julissa Hernández, quien aseguró que este incremento ha sido evidente en las consultas médicas, motivo por el cual la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax emitió una alerta.

“En la consulta lo que hemos evidenciado, y por eso la alerta que emitió la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, es que hemos visto un aumento de los virus respiratorios”, detalló.

Hernández indicó que este comportamiento “era de esperarse” debido a la temporada de frío; sin embargo, lo que más preocupa a los especialistas es la cantidad de virus que están circulando de manera simultánea.

"Nos alarma la cantidad de virus que están circulando actualmente. Anteriormente lo que veíamos era uno o dos virus, pero hemos visto varios, que no es lo típico, no es lo habitual", afirmó durante una entrevista en el programa El Día.

Según explicó, actualmente circulan influenza A y B, virus sincitial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y “un poco de Covid-19”.

“He tenido pacientes que comienzan con una influenza y, a las dos semanas, pasan a un virus sincitial respiratorio”, señaló.

Diferencias entre los virus

La especialista explicó que la influenza suele ser más agresiva que otros virus respiratorios y provoca síntomas más intensos, como dolores articulares severos, debilidad marcada y dolor de cabeza.

En tanto, el virus sincitial respiratorio suele presentarse de forma más tenue, aunque puede generar síntomas similares al asma, con dificultad para respirar.

Hernández agregó que, debido a estos virus, algunas personas han requerido ingreso en cuidados intensivos, principalmente por complicaciones asociadas a la influenza.

¿Cómo evitar las infecciones virales?

La neumóloga recordó que existen medidas simples que han demostrado reducir el riesgo de infecciones virales, entre ellas:

Lavado frecuente de manos

Alimentación balanceada, rica en frutas y antioxidantes

Ejercicio regular

Vacunación

Evitar el contacto con personas infectadas

Uso de mascarillas

Asimismo, recomendó que quienes presenten síntomas respiratorios eviten acudir a lugares muy concurridos.

¿Qué dice el Ministerio de Salud?

Sobre esta situación, el ministro de Salud, Víctor Atallah, expresó la semana pasada que la República Dominicana no se encuentra en riesgo de una epidemia de influenza, gracias al fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica y a las acciones preventivas que se mantienen de manera permanente.

Según el funcionario, la situación está controlada y se han implementado medidas como la vigilancia activa y la vacunación. Indicó que el año pasado se adquirieron 300,000 dosis de la vacuna contra la influenza, de las cuales se ha aplicado alrededor del 70 %, priorizando a los grupos de riesgo.