Un muerto y un herido tras confuso incidente en la carretera Don Pedro, Santiago

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La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones en torno a un hecho ocurrido la mañana de este jueves en la carretera Don Pedro, provincia Santiago, donde una persona falleció y otra resultó herida.

De acuerdo con el informe preliminar, las circunstancias del suceso aún no han sido esclarecidas, por lo que el caso permanece bajo investigación.

La víctima mortal no ha sido identificada oficialmente, mientras que la persona herida recibe atenciones médicas en un centro de salud.

Miembros de la Policía Científica, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron el levantamiento de la escena y recopilan evidencias para establecer las causas y responsabilidades del hecho.

La institución indicó que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las investigaciones.