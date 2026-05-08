Cooperativa de los Integrantes de las FF. AA. inicia elección de 194 delegados y suplentes

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La Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los Integrantes de las Fuerzas Armadas (Coopinfa) inició el proceso nacional de elección de 194 delegados, delegadas y suplentes correspondientes al año 2026, mediante un calendario de más de 27 jornadas que se desarrollarán de manera progresiva en las principales unidades mayores (brigadas, bases navales y aéreas) de todas las regiones del país.

Este proceso se desarrolla en estricto cumplimiento de los estatutos institucionales y del artículo 21 de la Ley 127-64, con el propósito de conformar el máximo órgano de decisión que sesionará en la IX Asamblea General Ordinaria, prevista para enero de 2027. Los 194 delegados y suplentes que resulten electos se sumarán a los 33 miembros de los órganos de administración y control, para integrar un cuerpo deliberativo de 227 representantes.

La elección de delegados constituye un eje fundamental del modelo cooperativo, al garantizar la participación democrática de los asociados en la toma de decisiones. A través de este proceso, se fortalece la representatividad institucional y se asegura que la Asamblea General refleje de manera equitativa la voz de la membresía a nivel nacional.

Las jornadas recorrerán las principales unidades militares del país, abarcando la Región Norte —con presencia en Santiago, Valverde Mao, Puerto Plata y San Francisco de Macorís—; la Región Este —en San Pedro de Macorís y Boca Chica—; Santo Domingo y el Distrito Nacional —incluyendo Villa Mella, San Isidro, la Base Aérea, el Regimiento de la Guardia Presidencial y el Cuerpo de Seguridad Presidencial—; y la Región Sur —con jornadas en Las Calderas (Baní), Barahona y San Juan—. En el proceso participarán también oficiales generales y almirantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El acto inaugural fue encabezado por el presidente del Consejo de Administración, mayor general Juan José Otaño Jiménez, ERD; el vicepresidente, general de brigada piloto Moltimer José de Jesús Eusebio, FARD; y el secretario Julio Ángel Morales.

Con este proceso, COOPINFA pone de manifiesto su compromiso con el fortalecimiento de la democracia cooperativa, promoviendo una gestión participativa, transparente y representativa, en la que cada asociado ejerce su derecho a elegir y ser elegido.