Neumólogos alertan por virus respiratorios

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La neumóloga y secretaria de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, Ángela Araujo, reafirmó la preocupación de la entidad científica ante el crecimiento sostenido de infecciones respiratorias en el país.

Explicó que, al igual que en Estados Unidos y Europa, en República Dominicana se ha registrado un aumento importante de casos de influenza A, además de múltiples casos de influenza B.

La sociedad médica emitió un comunicado, a través del cual alerta sobre el repunte de influenza A y B, virus sincitial respiratorio (VSR), rinovirus y algunos casos de COVID-19, fenómeno que ya provoca un incremento del ausentismo laboral y escolar, así como mayor demanda de consultas y hospitalizaciones en adultos y niños.

A las consultas

En ese orden, doctora Araujo señaló que muchos pacientes están llegando a consulta con cuadros bronquíticos agudos, caracterizados por broncoespasmo, dificultad para respirar y opresión torácica.

“Un porcentaje significativo evoluciona hacia neumonías por gérmenes atípicos, lo que ha requerido hospitalización en numerosos casos, tanto en adultos como en la población pediátrica”, explica Araujo.

Síntomas

La especialista destacó que, junto a los síntomas respiratorios habituales, se están presentando vómitos y diarrea, síntomas asociados con mayor frecuencia a los casos de influenza. Otros médicos reportan que las consultas están repletas de afectados.

Vacunación

La doctora Araujo reiteró la importancia de la vacuna contra la influenza, como una de las principales medidas preventivas.

Advertencia

Sin embargo, advirtió que no debe aplicarse en personas con síntomas gripales o febriles, ya que la vacuna no funciona como tratamiento y podría interferir en la evaluación médica.

“La vacunación está indicada cuando el paciente está asintomático y en condiciones estables”, enfatizó la especialista.

Acudir a vacunarse

La especialista llamó a la población a acudir a consulta dentro de las primeras 48 a 72 horas de síntomas, evitar la automedicación, en especial, el uso de antivirales sin supervisión médica y usar mascarilla en espacios cerrados o concurridos, siguiendo la tendencia de países con alta circulación viral.

También pidió mantener vigilancia en adultos mayores, niños, asmáticos, pacientes con EPOC o fibrosis pulmonar, personas con cardiopatías e inmunocomprometidos.

Tanto la Sociedad de Neumología como Araujo coinciden en que la prevención, detección temprana y atención oportuna, son esenciales para reducir complicaciones y limitar la transmisión comunitaria de los virus respiratorios que circulan en esta época del año.