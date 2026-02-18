Niega acusación a consultor jurídico

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La defensa técnica del exconsultor jurídico del Consejo de Seguridad Presidencial (Cusep) refutó ayer las pruebas y contradicciones testimoniales del Ministerio Público, en las imputaciones de supuesto lavado de activos y testaferrato que le hace a su cliente.

Asia Jiménez, de la Defensoría Pública, rechazó que Epifanio Peña Lebrón actuara como testaferro del coronel Adán Cáceres y presentó pruebas documentales para demostrar que el imputado actuó a título personal y no por instrucciones de terceros.

Esto, para desmentir al Ministerio Público que dice que con el dinero de las nóminas falsas y por mandato de su superior, Peña Lebrón creó la compañía M3JB y que adquirió a nombre suyo un apartamento a la constructora Saramargo, que luego habría transferido a la empresa Único Real State e Inversiones, para que no entrara a su patrimonio, porque no podía justificarlo.

Según la defensa, ese testimonio que en principio lo ofreció al MP la testigo Sara María García Ortiz, gerente de la constructora Saramargo y quien firma a nombre los contratos de compra-venta, luego lo cambió para acomodar las cosas.

“Le dijo al Ministerio Público que la operación de venta la realizó con el imputado Peña Lebrón, cuando realmente lo que firmó nuestro asistido fue una promesa de venta. Él no llegó a comprar el apartamento que, pasado aproximadamente un año y de común acuerdo, rescindieron”, aseguró la defensa.

Agregó que fue sobre esa base que el MP “construyó una narrativa falsa, forzando la rescisión del contrato inicial y el cambio de titularidad a Único Real State, para justificar la acusación contra mi asistido, ya que éste no podía justificar el patrimonio a su nombre”.