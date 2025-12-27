¿Nieve en República Dominicana? Lo que realmente cubre de blanco a Valle Nuevo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Muchos dominicanos se quedan boquiabiertos cada vez que ven imágenes de Valle Nuevo, Constanza, cubiertas por una fina capa blanca que parece nieve. El paisaje luce sacado de otro país, pero no, no es nieve lo que se forma en estos puntos de República Dominicana.

El ingeniero y meteorólogo superior Saddan Front-Frías Montero, encargado del Centro Nacional de Pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), explicó que este fenómeno meteorológico se conoce como cencellada blanca.

“La cencellada blanca es un fenómeno que puede producirse en las zonas más frías de la República Dominicana, especialmente durante el invierno del Atlántico Norte”, detalló el experto al periódico HOY.

Saddan Font-Frías Montero, encargado del Centro Nacional de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET)

Montero explicó que este fenómeno suele observarse en lugares como Valle Nuevo y Constanza y, a simple vista, puede confundirse con una nevada, aunque su origen es distinto.

“La cencellada blanca se forma cuando las superficies y los objetos expuestos al enfriamiento radiativo, como la vegetación, actúan como núcleos de condensación”, explicó.

Agregó que sobre esas superficies se depositan pequeñas gotitas de agua provenientes de la niebla, las cuales se congelan al entrar en contacto, creando ese característico manto blanco que cubre plantas, ramas y suelos.

Poco común, pero posible en RD

Temperaturas mínimas en Constanza ayer 26 de diciembreFoto cedida al periódico HOY por Saddan Front-Frías

Aunque se trata de un fenómeno poco común en el Caribe, el meteorólogo aseguró que es totalmente posible en las zonas de mayor altitud del país, donde las temperaturas pueden descender considerablemente durante la temporada invernal.

De acuerdo con Montero, este jueves 26 de diciembre la temperatura mínima registrada en Constanza, provincia La Vega, fue de 7 grados Celsius.

Se recuerda que durante la madrugada del miércoles 25 de diciembre se registró la primera helada extrema de la temporada en el Parque Nacional Valle Nuevo, con una temperatura mínima de -7.3 °C, según informó el analista meteorológico Jean Suriel.

Este evento fue provocado por la influencia directa de una masa de aire polar que se desplazó sobre el territorio nacional, generando condiciones gélidas poco habituales en el Caribe. Las temperaturas se mantuvieron por debajo de cero durante unas 12 horas consecutivas, desde las 9:00 de la noche hasta las 9:00 de la mañana, intensificando los efectos del frío en la zona montañosa.