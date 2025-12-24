¿cuándo y por qué visitar el Pico Duarte?

Creado: Actualizado:

La mejor temporada de visitación al Pico Duarte, comienza al final de la Navidad, particularmente en enero, porque a pesar de ser la temporada más fría, que en lugar de ser una adversidad, en realidad es un elemento relevante de esta aventura y sobre todo, es la época más seca o con menores eventos lluviosos del año, para los ambientes cordilleranos o de alta montaña.

Es cierto que en ocasiones el frío se presenta acompañado de una leve llovizna pertinaz, pero desde que tengo conocimiento, en realidad no se trata de lluvia en sí, sino, del rocío de las mañanitas, al condensarse el vapor de agua, en lugar de la nieve que se presenta para esta misma temporada en las latitudes más elevadas del hemisferio norte, 40 grados o más, como se observa en el centro – norte de los Estados Unidos hasta el mismo polo Norte. Nosotros estamos en latitudes muy bajas, unos 18 grados de latitud norte (promedio) y por estas razones es que no vemos la nieve en el Pico Duarte, Valle Nuevo ni en la Sierra de Baoruco, donde las temperaturas desciende a valores de cero o menos grados centígrados, condiciones indispensables para que el vapor de agua comience a congelarse y a formar la nieve.

Vivir la experiencia de amanecer en la cima del Pico Duarte, la Pelona, Alto Bandera o Valle Nuevo en enero o febrero, es un reto y un desafío que todo dominicano debe aventurarse, en cualquier etapa de su vida, muy especialmente cuando rebasa la adolescencia. No solo es un desafío a la altura, a las fuerzas corporales o a las inclemencias del clima, si no, a la perseverancia, a la aventura de conocer de cerca una naturaleza nuestra, pero desconocida.