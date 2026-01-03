La niña Brianna Genao Rosario sigue desaparecida desde el 31 de diciembre

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La comunidad de Barrero vive días de angustia desde la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, ocurrida el pasado 31 de diciembre alrededor de las 5:00 de la tarde. Desde entonces, las autoridades y organismos de socorro han desplegado un amplio operativo de búsqueda que se mantiene activo y que este jueves fue reanudado con más intensidad.

Operativo de búsqueda

Miembros de la Policía Nacional, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y decenas de comunitarios se han sumado a las labores de rastreo en distintos puntos del municipio de Imbert. La esperanza de encontrar a Brianna con vida sigue siendo el motor de quienes participan en la búsqueda.

Al momento de su desaparición, la menor vestía un conjunto rosado, detalle que las autoridades han difundido para facilitar su identificación.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que cualquier información que pueda contribuir a la localización de la niña sea comunicada de inmediato al 829-754-0126 o a la estación policial más cercana.

Petición de la familia

El abuelo de Brianna, visiblemente afectado, pidió a la comunidad que no se detenga en la búsqueda:

“Les ruego que nos ayuden a encontrar a mi nieta. No podemos descansar hasta que regrese a casa”, expresó con voz entrecortada.

Por su parte, la madre de la niña hizo un llamado desesperado:

“Por favor, si alguien sabe dónde está mi hija, dígalo. No importa cómo, necesitamos tenerla de vuelta. Mi niña no merece estar lejos de su familia”.