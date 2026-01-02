Desaparición de Brianna Genao Rosario: Puerto Plata moviliza comunidad y autoridades

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La desaparición de Brianna Genao Rosario, de apenas tres años de edad, mantiene en vilo a la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata. La tarde del 31 de diciembre, la niña fue vista jugando con otros menores en el entorno familiar, antes de que súbitamente se perdiera su rastro.

Testimonios

David Rosario, vecino y amigo cercano de la familia, relató que Brianna subió por una escalera mientras su abuela permanecía sentada en el lugar. Poco después, una sobrina de la señora Gisela la llevó momentáneamente hacia la casa. “Fue solo un ratito. Luego la fueron a buscar y ya no aparecía. Nadie se movió del lugar y, aun así, cuando nos dimos cuenta, la niña no estaba”, narró con evidente preocupación.

Andrea, abuela paterna de la menor, asegura que fue informada horas después del hecho. Según su versión, la niña fue vista por última vez alrededor de las 5:00 de la tarde. Al llegar al lugar ya entrada la noche, le dijeron que Brianna había entrado a bañarse y que, al salir un adulto de la vivienda, ya no estaba allí. La mujer subraya que circulan distintas versiones, incluyendo la de un hombre que asegura haberla visto dando vueltas alrededor de la casa.

La búsqueda y la incertidumbre

Desde la noche del miércoles, familiares del lado paterno se han mantenido en el lugar, colaborando con la búsqueda y esperando respuestas. Las autoridades han desplegado operativos de rastreo, apoyados por drones y refuerzos tecnológicos, mientras la comunidad se une en la esperanza de encontrar a la menor sana y salva.