¿Saliste premiado?
Descubre los números ganadores de la lotería este domingo 4 de enero 2026 y multiplica tu suerte
¡Hoy es día de suerte! Revisa los números ganadores de las distintas loterías y descubre si eres el afortunado.
Nacional
Juega + Pega +
05 11 15 04 23
Gana Más
87 06 57
Lotería Nacional
67 61 90
Leidsa
Pega 3 Más
40 07 49
Loto Pool
02 07 08 29 30
Super Kino TV
01 03 06 07 08 09 10 12 25 31 32 33 34 55 58 65 66 74 76 78
Quiniela Leidsa
33 32 07
Loto - Loto Más
22 24 28 35 39 40 05 02
Real
Quiniela Real
06 01 60
Loto Pool
81 84 94 50
Loto Real
03 05 08 19 25 36
6.1 MM - 15.25 MM
Loteka
Quiniela Loteka
34 25 71
Mega Chances
15 95 49 70 66
Americanas
New York 3:30
93 84 04
New York 11:30
89 67 31
Florida Día
71 94 55
Florida Noche
71 90 18
Mega Millions
06 13 34 43 52 04
$157 MM
PowerBall
18 21 40 53 60 23 3X
Primera
La Primera Día
17 37 45
Primera Noche
14 33 37
Loto 5
25 22 32 05 35 06
La Suerte
La Suerte MD
00 48 26
La Suerte 6PM
36 84 77
LoteDom
15 21 10
El Quemaito Mayor
54
King Lottery
King Lottery 12:30
43 18 92
King Lottery 7:30
98 22 48
Anguila
Anguila 10:00 AM
91 09 93
Anguila 1:00 PM
83 29 44
Anguila 6:00 PM
92 01 71
Anguila 9:00 PM
21 98 37