Expertos alertan que acciones de EE.UU. debilitan normas democráticas

¿Saliste premiado?

Descubre los números ganadores de la lotería este domingo 4 de enero 2026 y multiplica tu suerte

¡Hoy es día de suerte! Revisa los números ganadores de las distintas loterías y descubre si eres el afortunado.

Números ganadores de las loterías del 04 de enero en República Dominicana

Nacional

Juega + Pega +

05 11 15 04 23

Gana Más

87 06 57

Lotería Nacional

67 61 90

Leidsa

Pega 3 Más

40 07 49

Loto Pool

02 07 08 29 30

Super Kino TV

01 03 06 07 08 09 10 12 25 31 32 33 34 55 58 65 66 74 76 78

Quiniela Leidsa

33 32 07

Loto - Loto Más

22 24 28 35 39 40 05 02

Real

Quiniela Real

06 01 60

Loto Pool

81 84 94 50

Loto Real

03 05 08 19 25 36

6.1 MM - 15.25 MM

Loteka

Quiniela Loteka

34 25 71

Mega Chances

15 95 49 70 66

Americanas

New York 3:30

93 84 04

New York 11:30

89 67 31

Florida Día

71 94 55

Florida Noche

71 90 18

Mega Millions

06 13 34 43 52 04

$157 MM

PowerBall

18 21 40 53 60 23 3X

Primera

La Primera Día

17 37 45

Primera Noche

14 33 37

Loto 5

25 22 32 05 35 06

La Suerte

La Suerte MD

00 48 26

La Suerte 6PM

36 84 77

LoteDom

15 21 10

El Quemaito Mayor

54

King Lottery

King Lottery 12:30

43 18 92

King Lottery 7:30

98 22 48

Anguila

Anguila 10:00 AM

91 09 93

Anguila 1:00 PM

83 29 44

Anguila 6:00 PM

92 01 71

Anguila 9:00 PM

21 98 37

