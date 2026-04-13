Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Inundación mortal

Niña muerta por lluvias en Villa Altagracia quería ser doctora

Las autoridades locales han solicitado al Gobierno central declarar el municipio en estado de emergencia.

Los efectos de la vaguada, en varios niveles de la troposfera, comenzaron a sentirse la tarde de este jueves en gran parte de Santo Domingo con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos.

Los efectos de la vaguada, en varios niveles de la troposfera, comenzaron a sentirse la tarde de este jueves en gran parte de Santo Domingo con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos.

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

Las intensas lluvias que azotaron Villa Altagracia no solo dejaron calles anegadas y viviendas destruidas, también arrancaron dos vidas: la de una niña de 7 años y un joven de 18. 

La madre de la niña fallecida relató entre lágrimas que su hija “estaba llena de sueños, quería ser doctora. Ahora solo me queda pedir que nadie más pase por esto”. Vecinos afectados contaron cómo el agua arrastró vehículos y pertenencias en cuestión de minutos, dejando familias sin hogar ni sustento.

Las autoridades locales han solicitado al Gobierno central declarar el municipio en estado de emergencia. “Necesitamos ayuda inmediata, no podemos solos”, expresó un representante comunitario, mientras recorría las calles inundadas y observaba los negocios destruidos.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking