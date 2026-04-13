Niña muerta por lluvias en Villa Altagracia quería ser doctora

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Las intensas lluvias que azotaron Villa Altagracia no solo dejaron calles anegadas y viviendas destruidas, también arrancaron dos vidas: la de una niña de 7 años y un joven de 18.

La madre de la niña fallecida relató entre lágrimas que su hija “estaba llena de sueños, quería ser doctora. Ahora solo me queda pedir que nadie más pase por esto”. Vecinos afectados contaron cómo el agua arrastró vehículos y pertenencias en cuestión de minutos, dejando familias sin hogar ni sustento.

Las autoridades locales han solicitado al Gobierno central declarar el municipio en estado de emergencia. “Necesitamos ayuda inmediata, no podemos solos”, expresó un representante comunitario, mientras recorría las calles inundadas y observaba los negocios destruidos.