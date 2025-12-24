Nochebuena inicia en tragedia: COE reporta tres fallecidos en primer boletín de operativo navideño

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El operativo navideño “Conciencia por la Vida”, que inició ayer a las 2:00 de la tarde, comenzó con noticias trágicas. En su primer boletín, emitido la mañana de este 24 de diciembre, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó tres personas fallecidas en accidentes de tránsito, dos de ellas dentro del dispositivo de seguridad vial y una fuera del mismo.

De acuerdo con el informe oficial, durante las primeras horas del operativo se han registrado 26 accidentes de tránsito en autopistas, carreteras, calles y avenidas del país, que dejaron un total de 30 personas afectadas.

Del total de accidentes, 20 involucraron motocicletas, tres vehículos livianos y tres atropellamientos.

En cuanto a las víctimas mortales, el COE precisó que una falleció en un accidente de motocicleta, otra por atropellamiento y una tercera por un accidente con vehículo liviano, esta última fuera del circuito de seguridad vial establecido para el operativo.

Además de los accidentes, el boletín detalla que 50 personas fueron atendidas por intoxicación alcohólica, entre ellas un menor de 15 años, así como nueve casos de intoxicación alimentaria.

Las provincias que más incidencias han reportado hasta el momento son el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Duarte y Sánchez Ramírez.

El operativo “Conciencia por la Vida” inició la tarde del 23 de diciembre a las 2:00 p. m., con el objetivo de garantizar la seguridad de la población durante las festividades navideñas.