24 de diciembre: el día en que el tubi se apodera de República Dominicana

Aunque no figura en el calendario oficial ni ha sido proclamado por ninguna institución, en el imaginario colectivo dominicano el 24 de diciembre es el Día Nacional del Tubi.

Y es que basta con salir temprano a la calle para confirmarlo: mujeres de todas las edades, con el cabello envuelto en su redecilla, desfilan con total naturalidad por supermercados, colmados, farmacias y hasta bancos, dejando claro que la Nochebuena se acerca… y hay que dar pelo.

El “tubi” -ese clásico enrollado que promete un cabello lacio, brillante y bien puesto- se convierte en protagonista desde las primeras horas del día. No importa si es para comprar los últimos ingredientes de la cena, buscar hielo o resolver cualquier diligencia pendiente: el tubi va puesto, porque el objetivo es llegar lista y bella a la noche más esperada del año.

Esta tradición no escrita tiene una razón clara: el pelo tiene que quedar nítido para la Nochebuena. Por eso, desde temprano, los salones de belleza viven una verdadera maratón navideña, con agendas llenas, secadores encendidos y estilistas trabajando contrarreloj para dejar a sus clientas “como muñecas”.

Más que una moda, el tubi del 24 es casi un ritual colectivo, una señal silenciosa de que la casa huele a cena navideña, que hay arroz hirviendo en la cocina y que, aunque falten mil cosas por hacer, la belleza también está en la lista de prioridades.

Así, sin actos oficiales ni discursos, el Día Nacional del Tubi se celebra año tras año, entre risas, carreras y redecillas bien ajustadas… porque en República Dominicana, la Navidad también se peina.

Y tú, ¿estás leyendo con tu tubi puesto?