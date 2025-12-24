¿Cuántos agentes de la Digesette se encuentran desplegados para garantizar seguridad vial en Navidad?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) se encuentran desplegados en todo el país para garantizar la seguridad vial durante el período de Navidad y Año Nuevo.

Más de 2,000 hombres y mujeres de la institución trabajarán de manera ininterrumpida en carreteras, avenidas y puntos estratégicos, reforzando las labores de prevención, orientación y control. Su presencia busca acompañar a cada familia dominicana en estos días de alta movilidad, velando por un tránsito más seguro y ordenado.

La DIGESETT reconoce el compromiso y la entrega de sus agentes, quienes sacrifican tiempo con sus seres queridos para cumplir con su misión de proteger vidas. La institución exhorta a todos los conductores a manejar con prudencia, respetar las normas de tránsito y evitar el consumo de alcohol al volante.