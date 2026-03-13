Nóminas del Cestur fueron firmadas por jefes PN y FFAA

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Bajo el alegato de que la acusación del Ministerio Público en contra el coronel de FARD, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, fue construida sobre una falsa verdad de “Testigos comprados”, la defensa técnica del oficial imputado en la Operación Coral, solicitó ayer al primer tribunal colegiado dictar sentencia absolutoria a su favor, ordenar la devolución de sus bienes incautados, y el cese de la medida de coerción que pesa en su contra.

En su discurso final, el abogado y Defensor Público Luis Cuevas, trató de demostrar que el exencargado de Recursos Humanos del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur), no es parte del entramado de corrupción que entre los años 2014 y 2020 habría estafado al Estado Dominicano con RD$4,500 millones, desde ese organismo, el Cusep y el Conani, a través de supuestas nóminas falsas.

La defensa utilizó parte de las propias pruebas del MP para demostrar que su defendido, nunca firmó ninguna nómina ni tampoco incluía o excluía personas de la misma.

Afirmó que por imperio de las leyes 590 y 130, cada nómina tenía necesariamente que estar firmada por el Jefe de la Policía y el de las Fuerzas Armadas y que también requerían las del director y del financiero del Cestur.

Agregó la defensa del oficial, que a Vicente Girón, uno de los testigos que habría comprado el MP, lo allanaron, se le ocuparon los sellos (gomígrafos) del director de la Policía, de la dirección financiera, de contraloría, de control interno, de recursos humanos..., es decir, “de personas que no son imputadas aquí..”

En este punto el defensor público preguntó: ¿Significa esto que también es culpable el jefe de la Policía, que pertenece al entramado?

“Queremos establecer que el simple hecho de que haya un sello gomígrafo de la dirección de Recursos Humanos (cargo que ostentaba su defendido), no es una prueba que le diga a usted (tribunal) que él pertenecía al entramado de las nóminas (2017-2020)”, subrayó.

testigos “comprados”

Entre los testigos supuestamente comprados por el MP a cambio de excluirlos de la acusación , el abogado citó a los hermanos Vicente y Raúl Girón.