Un nuevo libro del periodista Rafael Núñez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El periodista y escritor Rafael Núñez pondrá a circular su más reciente obra “Santo Domingo: génesis y ruptura de dos naciones”, una reflexión histórica que examina los procesos que dieron origen a la isla de La Española y su evolución hasta dar paso a dos naciones con identidades propias, República Dominicana y Haití.

La obra propone una mirada integral que parte del contexto europeo previo a la llegada de Cristóbal Colón, abordando las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que impulsaron la expansión del continente europeo hacia el Nuevo Mundo.

Desde esta perspectiva, Núñez examina el origen de cómo la herencia grecorromana, el cristianismo y las transformaciones de la Europa medieval influyeron en los procesos de conquista y colonización.

Un análisis sobre las raíces, tensiones, desafíos compartidos y cómo, pese a tener raíces comunes, ambas naciones han seguido trayectorias distintas en la construcción de sus Estados. La puesta en circulación será en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña el próximo martes 14 de este mes, en un acto en el que estarán invitadas destacadas personalidades de la vida nacional. Sobre la obra, el filósofo y escritor Eliades Acosta Matos, la considera un aporte necesario y poco común sobre la historia de La Española. Destaca que ofrece una visión amplia y rigurosa de la evolución de ambos pueblos, permitiendo comprender las diferencias que hacen inviable cualquier proyecto de fusión.