Obispo pide detener cuatreros en Higüey

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Artagracia, Jesús Castro Marte, denunció la existencia de una banda de cuatreros dedicada a robar y descuartiza vacas en la provincia, sin que exista régimen de consecuencias contra los malechores.

Criticó que las autoridades no apresen y sometan a los tribunales a los que cometen este crimen.

En ese sentido, monseñor Castro Marte demandó de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (Dintel) de la Policía Nacional combatir a quienes comenten este tipo de delitos, de mucha incidencia en el municipio de Higüey.

“Hace días, nueve reses fueron descuartizadas en la sección La Estancia, paraje La Jarda, en la proximidad del Jobo y de Guajabo, por la Vía del Coral. Este tipo de ilícito no puede quedar impune. Muchas familias pobres y humildes en nuestra provincia pierden el único sustento que tienen”. Pidió mano dura, ley y orden.